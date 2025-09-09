Ante las tensiones políticas que actualmente viven Estados Unidos y Venezuela, resulta imposible mencionar la gran diferencia que existe en el gasto militar que realizan ambos países.

Y es que el gobierno de Venezuela, encabezado por Nicolás Maduro, apenas destina una parte de sus recursos a sus Fuerzas Armadas.

En cambio Estados Unidos, el cual por orden del presidente Donald Trump revivió el Departamento de Guerra, destina un porcentaje de su Producto Interno Bruto (PIB) para su gasto militar.

Venezuela vs. Estados Unidos: La gran diferencia en gasto militar

Al pensar en un posible conflicto bélico entre Venezuela y Estados Unidos, resulta difícil no tener en mente la gran diferencia que existe entre los militares de ambos países.

Por una parte se encuentra Estados Unidos, considerado como uno de los Ejércitos más importantes de todo el mundo, mientras que el de Venezuela no superaría los 300 mil elementos.

De acuerdo con cifras Venezuela destina cerca de 4 mil 093 millones de dólares para su gasto militar, lo que apenas representa un 0.5% de su PIB.

En contraste, Estados Unidos cuenta con un presupuesto aprobado de 997 mil 300 millones de dólares para sus Fuerzas Armadas, es decir, un 3.5% de su PIB.

No obstante, cabe recordar la diferencia que existe de ambos países, pues Estados Unidos es considerado también como el país con la mayor economía a nivel mundial, mientras que Venezuela se ha desplomado de manera importante en ese rubro en los últimos 15 años.

Ejército de Venezuela (Getty Images)

Venezuela vs. Estados Unidos: Esta es la fuerza militar de cada país

Luego de conocer el gasto que destina Venezuela y Estados Unidos a sus fuerzas militares, es importante hacer mención de la gran diferencia que existe también en sus filas.

Y es que si bien Nicolás Maduro ha señalado que cuenta millones de venezolanos listos para cualquier combate, los números arrojan que se trata de información sesgada.

Datos muestra que el Ejército de Venezuela tiene en sus filas entre 100 mil y 300 mil elementos activos, mientras que sus reservas alcanzan el doble de elementos.

Además, serían solo miles y no millones de milicianos los que estarían disponibles, pues estadísticas arrojan que solo se han contabilizado al menos 8 mil de ellos.

En comparación, el Ejército de Estados Unidos cuenta con 1.3 millones de soldados en sus filas, además de una fuerte Armada y Fuerza Aérea que complementa sus filas.