Bancoppel registra fallas en su app; usuarios reportan caída de servicio

La tarde del lunes 15 de junio de 2026, Bancoppel registró fallas en su app. Vía redes sociales, usuarios reportaron la caída de servicio.
Desde la 1:00 de la tarde, en la plataforma DownDetector clientes de Bancoppel han alertado por problemas en:
- App
- Banca móvil
- Banca en línea
Las intermitencias del servicio de Bancoppel se presentan en plena quincena, por lo que usuarios están molestos por la situación.
Reportan caída de Bancoppel hoy; app tiene fallas
Clientes de Bancoppel han reportado la caída de la app bancaria hoy. Según su testimonio en redes sociales, no pueden ingresar a esta.
Algunos usuarios han señalado que la aplicación les manda el siguientes mensaje “App BanCoppel en mantenimiento” y que la única función disponible por el momento es el Token Digital.
Otros internautas han señalado que pese a que realizaron transferencias, el movimiento no se ha visto reflejado.
Lo que ha generado desesperación y molestia en muchos clientes de Bancoppel que en plena quincena de junio buscan realizar operaciones desde su aplicación móvil.
“Vine a depositar a mi cuenta para hacer unos pagos y su app está en mantenimiento, qué desesperación“, escribió una usuaria en redes.
Hasta el momento, Bancoppel no ha informado los motivos detrás de sus fallas y si su servicio se restablecerá a la brevedad.
De acuerdo con Downdetector, los estados que más se han visto afectados por las fallas de Bancoppel son:
- CDMX
- Monterrey
- Guadalajara
- Baja California