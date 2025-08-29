Ante el acoso militar que Estados Unidos ha desplegado durante las últimas semanas, el gobierno de Nicolás Maduro amenazó a la potencia al advertir que “agredir a Venezuela será su calamidad”.

Así lo dijo la vicepresidenta ejecutiva de Venezuela, Delcy Rodríguez, quien aseguró que si se lleva a cabo un ataque en su contra, Estados Unidos va a sufrir las consecuencias.

Lo anterior debido a que la colaboradora del presidente Nicolás Maduro, dijo que si se efectúa una agresión contra Venezuela, Estados Unidos se enfrentará a la “calamidad” y la "pesadilla“.

Nicolas Maduro, presidente de Venezuela (Juan BARRETO / AFP)

Gobierno de Nicolás Maduro amenaza a Estados Unidos en convertir a Venezuela en “su calamidad” si los agreden

En medio del acecho de buques y tropas militares que se han desplegado en el Caribe durante las últimas semanas, el gobierno de Nicolás Maduro lanzó una amenaza en contra de Estados Unidos.

Fue la vicepresidenta ejecutiva de Venezuela, Delcy Rodríguez, quien advirtió a Estados Unidos que de avanzar y concretar una agresión, se van a enfrentar una calamidad.

Al participar en una jornada de alistamiento en el estado de Carabobo, la funcionara del gobierno de Nicolás Maduro sentenció que si se ejecuta un ataque, a Estados Unidos le “va a ir peor”.

Lo anterior debido a que la funcionaria sostuvo que Venezuela va a ser la calamidad y la pesadilla de Estados Unidos, lo cual refirió, provocará la inestabilidad de todo el continente.

Debido a ello, Delcy Rodríguez hizo un llamado al gobierno de Estados Unidos para que se calmen, porque de agredir a Venezuela, le “van a causar un gran daño a su propio país”.

“Les va a ir peor si se atreven a la agresión. Les va a ir mucho peor. Seremos su calamidad, seremos su pesadilla (...) Cálmense, tranquilícense, porque les van a causar un gran daño a su propio país” Delcy Rodríguez

Gobierno de Nicolás Maduro dice estar listo ante cualquier agresión

Al amenazar a Estados Unidos con convertir a Venezuela en su “calamidad”, el gobierno de Nicolás Maduro aseguró que se encuentra listo para hacer frente a cualquier tipo de agresión.

Sobre dicho punto, la vicepresidenta de Venezuela, Delcy Rodríguez, lanzó una segunda amenaza al señalar que quien se atreva a atacarlos, ya están preparados como dijo, ha ocurrido históricamente.

Como parte de ello, este viernes 29 de agosto se llevó a cabo la segunda etapa de alistamiento de milicianos, en busca de reforzar “la defensa” del país ante las “amenazas” de Estados Unidos.

Con respecto a los resultados del alistamiento, el gobierno de Nicolás Maduro ha informado que cuentan con el personal miliciano adecuado para cubrir un total de 945 puntos de todo el país.

De la misma forma, se dio a conocer que se han habilitados puestos de registro en 15 mil 751 de las llamadas "bases populares de defensa integral“, así como en cuarteles militares y otras plazas.