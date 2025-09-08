El ministro de Interior, Justicia y Paz de Venezuela, Diosdado Cabello, alertó a la población de su país sobre un despliegue militar de Estados Unidos en el mar Caribe.

Desde agosto de 2025, medios internacionales informaron sobre un despliegue militar de Estados Unidos en el sur del mar Caribe, supuestamente, para enfrentar a los cárteles de la droga, mientras que la fiscal general de Estados Unidos, Pam Bondi, duplicó la recompensa para obtener información que conduzca a la detención del presidente Nicolás Maduro.

En respuesta, el presidente Nicolás Maduro hizo un llamado de alistamiento voluntario para conformar la Milicia Bolivariana, a fin de defender la soberanía del país. Ante dicho anuncio, 8,2 millones de personas respondieron alistándose.

Además de lo anterior, el Gobierno de Venezuela señaló las acciones de Estados Unidos como un intento para forzar un cambio político y apoderarse de los recursos naturales de su territorio nacional.

Aranceles de Donald Trump son ilegales, según tribunal de Estados Unidos. (Mark Schiefelbein / AP)

Venezuela vs Estados Unidos; “debe estar el pueblo preparado”, alerta Diosdado Cabello sobre despliegue militar

Hoy lunes 8 de septiembre, Diosdado Cabello alertó al pueblo de Venezuela para prepararse en “todos los frentes” ante el despliegue militar que mantiene Estados Unidos en el mar Caribe.

En conferencia de prensa del Partido Socialista Unido de Venezuela (PSUV) transmitida por el canal estatal Venezolana de Televisión, estas fueron las palabras del ministro de Interior, Justicia y Paz:

“Nosotros no estamos llamando a guerra de ningún tipo, ni queremos guerra con nadie. Pero nuestro pueblo debe estar preparado y alerta, en todas las instancias, en todos los frentes, de todas las maneras y formas, debe estar el pueblo preparado”. Diosdado Cabello

En este sentido, el funcionario señaló que pepararse para “esta batallas” significa que “los que hacen vida aquí como caballos de Troya saben que su destino es el destino de los enemigos de la patria”.

Estados Unidos amenazó con derribar aviones militares de Venezuela

El viernes 8 de septiembre, el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, amenazó con derribar aviones militares de Venezuela, luego de que el Pentágono de volar aeronaves “cerca de un buque de la Armada de EE.UU. en aguas internacionales”.

En conferencia de prensa desde la Casa Blanca, Donald Trump fue cuestionado por un periodista, quien preguntó qué pasaría si aviones venezolanos volaran sobre zonas de seguridad en Estados Unidos.

"Tengo que decir que estarán en problemas. Le avisaremos sobre eso, escuchamos que sucedió, pero no terminó, no como lo describen", respondió el mandatario.