Nicolás Maduro denunció este lunes 1 de septiembre que el gobierno de Estados Unidos amenaza a Venezuela con mil 200 misiles, lo que ha aumentado el conflicto entre ambas naciones; te damos los detalles.

El presidente Nicolás Maduro resaltó que Venezuela enfrenta la más grande amenaza que se haya visto en los últimos 100 años, pues Estados Unidos estaría ejerciendo presión militar en su contra.

Hace poco más de una semana se reportó el despliegue de buques de Estados Unidos hacia El Caribe y ahora Nicolás Maduro alerta que el gobierno de Donald Trump apunta con mil 200 misiles a Venezuela.

Nicolás Maduro denuncia amenaza de Estados Unidos; apunta con 1200 misiles a Venezuela

El presidente Nicolás Maduro denunció que ocho barcos militares de Estados Unidos amenazan con mil 200 misiles a Venezuela, además del submarino nuclear que apunta contra este país.

Nicolás Maduro calificó la presencia de estos barcos con misiles como una “amenaza extravagante, injustificable, inmoral y absolutamente criminal” e incluso la comparó con la crisis de Cuba en 1962.

Ante la inminente amenaza de Estados Unidos, el presidente Nicolás Maduro dijo que Venezuela se está preparando para defenderse de un posible ataque por parte del gobierno de Donald Trump.

“Venezuela está enfrentando la más grande amenaza que se haya visto en nuestro continente en los últimos 100 años. (Estados Unidos) ha querido avanzar hacia lo que llaman la máxima presión, en este caso es militar, y ante la máxima presión militar, nosotros hemos declarado la máxima preparación para la defensa”. Nicolás Maduro, presidente de Venezuela

Nicolas Maduro, presidente de Venezuela (Juan BARRETO / AFP)

Nicolás Maduro calificó como “absurda” la narrativa de Estados Unidos sobre la lucha contra narcotráfico

Nicolás Maduro dijo que la narrativa del gobierno de Estados Unidos sobre que el despliegue de buques militares es para luchar contra el narcotráfico es “pero bien absurda” y solo es un pretexto.

Dado que Estados Unidos acusa a Venezuela de colaborar con el tráfico ilegal de narcóticos, Nicolás Maduro ha desplegado tropas en la frontera y ha llamado al alistamiento para combatir una posible invasión.

Cabe mencionar que estos movimientos militares coinciden con el ejercicio naval conjunto, Unitas 2025, que se realizará en las costas de Estados Unidos a partir del 15 de septiembre.