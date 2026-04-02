Este jueves, el ministro de Energía ruso, Sergei Tsivilyov, anunció un segundo envío de petróleo a Cuba al margen de un foro energético en la ciudad de Kazán.

“Cuba está bajo un bloqueo total, la han aislado. ¿De quién fue el envío de petróleo que logró llegar? Un buque ruso rompió el bloqueo. En este momento se está cargando un segundo, no dejaremos solos a los cubanos en la adversidad” Sergei Tsivilyov

En su mensaje, el ministro reiteró la solidaridad desde Moscú con Cuba ante el bloqueo estadounidense.

Esto a pesar de que a finales de enero pasado, el presidente Donald Trump amenazó con aranceles a cualquier país que vendiera o envíe suministros de crudo a la isla.

Trump indiferente ante envíos rusos de petróleo a Cuba

El anuncio de un segundo envío de petróleo ruso a Cuba, surge a dos días que el petrolero Anatoly Kolodkin atracara en el puerto de Matanzas con un cargamento de 730 mil barriles de crudo.

En entrevista con la prensa, Trump aseguró que un barco de petróleo no haría la diferencia para la isla debido a su gobierno “malo y corrupto”. Aunque no se ha pronunciado por las declaraciones de Tsivilyov.

Buque petrolero ruso Anatoly Kolodki, llega a Cuba (Ramon Espinosa / AP Photo / AP)

El bloqueo por parte de Estados Unidos ha profundizado la crisis energética y económica en Cuba.

Reportes indican que los habitantes de la isla han enfrentado apagones, escasez de agua y medicinas , así como recortes al sistema estatal de racionamiento de alimentos.

Para este punto, los envíos de petróleo se han convertido en críticos, siendo que el primer cargamento ruso, según expertos, cubriría la demanda diaria de Cuba solo por un máximo de 10 días.

Mientras tanto, desde La Habana, cientos de personas se han manifestado frente a la embajada de Estados Unidos.