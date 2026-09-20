La exmandataria chilena Michelle Bachelet -de 74 años de edad- comunicó oficialmente su decisión de abandonar la carrera por la Secretaría General de las Naciones Unidas.

“Hoy anuncio que he decidido no continuar con la candidatura a la Secretaría General de las Naciones Unidas” Michelle Bachelet

Esta determinación surge tras obtener resultados desfavorables en las consultas preliminares de la organización internacional.

A pesar de contar con el respaldo político de líderes en México, Brasil y de su propio país, la candidatura no logró consolidar el apoyo necesario, pero Bachelet enfatizó la relevancia de que una mujer latinoamericana asuma pronto el liderazgo global de la ONU.

Michelle Bachelet renuncia a su candidatura a la Secretaría General de la ONU

A través de un mensaje difundido en las redes sociales este sábado 19 de septiembre, Michelle Bachelet anunció que no continuará con su candidatura para dirigir la Organización de Naciones Unidas (ONU).

Michelle Bachelet aseguró que no se arrepiente de haber emprendido este desafío y agradeció el apoyo que recibió durante todo el proceso.

“Estoy convencida de que es el momento de levantar la voz por estos principios que han sido orgullosa bandera de mi postulación. No me arrepiento de haber emprendido este gran desafío” Michelle Bachelet

Manifestó que “algunos creerán que no eran los tiempos para una candidatura como la que quise representar”, en un escenario donde enfrentó vientos en contra respecto a pilares como el multilateralismo, el derecho internacional y la lucha contra el cambio climático.

“Algunos creerán que no eran los tiempos para una candidatura como la que quise representar. Cuando los vientos soplan fuertes contra principios como el multilateralismo, contra el derecho internacional permanentemente transgredido, contra la existencia del cambio climático que algunos niegan pese a la evidencia científica” Michelle Bachelet

Michelle Bachelet destacó que su campaña contribuyó a instalar en el debate internacional la convicción de que la próxima Secretaría General debe ser ocupada por una mujer de América Latina.

Asimismo, subrayó la importancia de contar con un liderazgo independiente y leal a los principios de la Carta de la ONU ante todos los Estados, sin importar su tamaño o poder.

“Contribuimos a instalar en el debate global que la próxima Secretaría General debe ser una mujer de América Latina, una persona verdaderamente independiente y leal a los principios de la Carta de la Organización, y que los enarbole con rigor frente a los Estados, sin importar su tamaño o su poder” Michelle Bachelet

Agradeció especialmente el respaldo desde el primer día de los presidentes de Brasil, Luiz Inácio Lula da Silva, y de México, Claudia Sheinbaum.

También reconoció al expresidente chileno Gabriel Boric por copatrocinar su postulación, así como a las personas de Chile y de diversos países que le expresaron su apoyo.

“Agradezco muy especialmente a los presidentes de Brasil, Luiz Inácio Lula da Silva, y de México, Claudia Sheinbaum, que respaldaron nuestra candidatura desde el primer día con generosidad y convicción política real. También al expresidente Gabriel Boric, que tomó la decisión de copatrocinar esta postulación como un desafío de Estado con el multilateralismo y con la región. Por último, a los miles de chilenos y chilenas, latinoamericanos y latinoamericanas y gente de diversos países del mundo que me expresaron cariño y apoyo” Michelle Bachelet

Michelle Bachelet afirmó que continuará trabajando con tesón para seguir activa en la construcción de un mundo con mayor paz, seguridad, desarrollo sustentable y respeto a los derechos humanos.

“Ahora continuaré con el tesón de siempre... seguir activa en la tarea impostergable de construir un mundo de mayor paz, seguridad, desarrollo sustentable y respeto a los derechos humanos” Michelle Bachelet

¿Por qué Michelle Bachelet retiró su candidatura para dirigir la ONU?

Michelle Bachelet decidió retirar su candidatura debido a una combinación de malos resultados en las sondeos de la ONU, la falta de respaldo de su propio gobierno y un escenario político internacional adverso.

En la tercera consulta informal (straw poll), Bachelet quedó en penúltimo lugar tras recibir solo un voto a favor, 11 desfavorables y tres “sin opinión”.

Su postulación fue perdiendo terreno gradualmente en los sucesivos sondeos frente a otras candidatas de la región que se consolidaron en los primeros puestos.

En marzo de 2026, la administración del presidente chileno José Antonio Kast decidió retirarle el respaldo oficial del Estado, al considerar que sus posibilidades de éxito eran “muy bajas”.

Durante sus giras internacionales no logró concertar reuniones clave con miembros con derecho a veto, como el presidente de Estados Unidos, Donald Trump.

Tras la salida de Michelle Bachelet, el proceso para elegir la futura Secretaría General de la ONU incluye a las siguientes candidaturas:

Rebeca Grynspan (Costa Rica): Secretaria general de la UNCTAD, quien se consolidó en el primer lugar de las votaciones informales del Consejo de Seguridad. Carolyn Rodrigues-Birkett (Guyana): Embajadora y representante permanente de Guyana ante la ONU, ubicada en la segunda posición. Rafael Grossi (Argentina): Actual director general del Organismo Internacional de Energía Atómica (OIEA). María Fernanda Espinosa (Ecuador): Exministra y expresidenta de la Asamblea General de las Naciones Unidas. Ivonne A-Baki (Ecuador, nominada por Tonga): Diplomática ecuatoriana. Olara Otunnu (Uganda). Macky Sall (Senegal): Expresidente de Senegal.