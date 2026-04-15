Rafael Mariano Grossi es un diplomático argentino especializado en desarme nuclear, actual director general del Organismo Internacional de Energía Atómica (OIEA) desde el 3 de diciembre de 2019, con sede en Viena.

Fue incluido por la revista Time en la lista de las 100 personas más influyentes del mundo, en un contexto marcado por tensiones nucleares internacionales.

Además, figura como uno de los principales candidatos a suceder a António Guterres en la Secretaría General de la Organización de las Naciones Unidas.

¿Quién es Rafael Mariano Grossi?

Rafael Mariano Grossi es un diplomático de carrera con más de 35 años de experiencia en seguridad internacional, desarme y regulación nuclear.

Ha representado a Argentina en foros internacionales clave y fue embajador en Austria, además de representante ante organismos multilaterales en Viena.

Su gestión ha estado marcada por su participación en crisis internacionales vinculadas a programas nucleares en regiones como Irán, Ucrania y Medio Oriente, lo que lo posiciona como una figura central en la gobernanza global.

¿Qué edad tiene Rafael Mariano Grossi?

Rafael Mariano Grossi tiene 65 años, ya que nació el 29 de enero de 1961 en Buenos Aires, Argentina.

¿Quién es la esposa de Rafael Mariano Grossi?

Rafael Mariano Grossi está casado con Cinthia Echavarría, diplomática argentina.

¿Qué signo zodiacal es Rafael Mariano Grossi?

Al haber nacido el 29 de enero, Rafael Grossi es Acuario, signo de aire asociado con la innovación, pensamiento estratégico y visión global, características vinculadas a su labor diplomática.

¿Rafael Mariano Grossi tiene hijos?

Rafael Mariano Grossi tiene ocho hijos fruto de dos matrimonios.

¿Qué estudió Rafael Mariano Grossi?

Rafael Mariano Grossi cuenta con formación en relaciones internacionales y política:

Licenciatura en Ciencias Políticas, por la Pontificia Universidad Católica Argentina (UCA)

Formación diplomática en el Instituto del Servicio Exterior de la Nación

Maestría en Relaciones Internacionales, Instituto de Altos Estudios Internacionales y del Desarrollo, Universidad de Ginebra

Doctorado en Relaciones Internacionales, en la misma institución en Ginebra

¿En qué ha trabajado Rafael Mariano Grossi?

Rafael Grossi es conocido por su liderazgo en el OIEA, donde supervisa programas nucleares y participa en la gestión de crisis internacionales. Su trayectoria combina experiencia diplomática, técnica y multilateral.