La presidenta Claudia Sheinbaum se reunió hoy martes 7 de septiembre con Michelle Bachelet en Palacio Nacional con el objetivo de hablar sobre las mujeres en la política.

Michelle Bachelet es la ex presidenta de Chile y se desempeñó en el cargo de alta comisionada de la Organización de la Naciones Unidas (ONU) para los derechos humanos.

Michelle Bachelet en la ONU (MARTIAL TREZZINI / AP)

Claudia Sheinbaum y Michelle Bachlet se reunieron en Palacio Nacional

A través de redes sociales, la presidenta Claudia Sheinbaum informó que hoy se reunió con Michelle Bachelet y entre los temas que tocaron durante su plática se encuentran:

Papel de las mujeres en la política América Latina Bienestar

Recibimos en Palacio Nacional a Michelle Bachelet, expresidenta de Chile; también se desempeñó como alta comisionada de la ONU para los Derechos Humanos. Conversamos sobre América Latina, el bienestar y el papel de las mujeres en la política. Claudia Sheinbaum

Claudia Sheinbaum (Captura de pantalla )

Cabe mencionar que está reunión de da en el marco para definir las candidaturas para la ONU, en las que Michelle Bachelet pretende el cargo de titular de la Secretaria General de esta organización.

En este encuentro en Palacio Nacional, además de Claudia Sheinbaum y Michelle Bachelet, también estuvieron presentes: