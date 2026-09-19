La Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM) anunció que el 5 de octubre de 2026 publicará la Convocatoria para el Concurso de Ingreso a las Licenciaturas de (SUAyED).
La Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM) publicará el 5 de octubre de 2026 la Convocatoria para el Concurso de Ingreso a las Licenciaturas en el Sistema Universidad Abierta y Educación a Distancia (SUAyED)UNAM
Esta segunda vuelta correspondiente al ciclo escolar 2026-2027/2, cumpliendo con el compromiso asumido el pasado 7 de septiembre sobre los ajustes en los procesos de admisión.
De acuerdo con el boletín, la convocatoria incluirá el calendario de registro, las fechas de aplicación del examen y el instructivo detallado para que las y los aspirantes conozcan cada etapa del proceso.
¿Qué carreras tiene la UNAM en SUAyED?
El sistema SUAyED de la UNAM se compone de 36 licenciaturas: 16 del sistema abierto y 20 del sistema a distancia.
Carreras del sistema abierto UNAM:
- Psicología
- Administración
- Ciencias de la Comunicación
- Ciencias Políticas y Administración Pública
- Contaduría
- Derecho (En Facultad de Derecho, FES Acatlán, FES Aragón)
- Economía (En Facultad de Economía y FES Aragón)
- Geografía
- Relaciones Internacionales (Facultad de Ciencias Políticas y Sociales, FES Acatlán y FES Aragón)
- Sociología
- Trabajo Social
- Filosofía
- Historia
- Lengua y Literaturas Hispánicas
- Lengua y Literaturas Modernas Letras Inglesas
- Pedagogía
Carreras en línea de la UNAM:
- Administración
- Administración de Archivos y Gestión Documental
- Bibliotecología y Estudios de la Información
- Ciencias de la Comunicación
- Ciencias Políticas y Administración Pública
- Contaduría
- Derecho
- Diseño y Comunicación Visual
- Economía
- Enfermería
- Enseñanza del Alemán como Lengua Extranjera
- Enseñanza del Español como Lengua Extranjera
- Enseñanza del Francés como Lengua Extranjera
- Enseñanza del Inglés como Lengua Extranjera
- Enseñanza del Italiano como Lengua Extranjera
- Pedagogía
- Psicología
- Relaciones Internacionales
- Sociología
- Trabajo Social
¿Cuántos preguntas tiene el examen SUAyED?
El examen de admisión de la UNAM para el SUAyED tiene 120 preguntas, dura 3 horas y su aplicación es únicamente presencial.
El examen abarca 9 o 10 asignaturas, dependiendo del área a la que quieras ingresar:
- Español
- Matemáticas
- Literatura
- Física
- Química
- Biología
- Geografía
- Historia de México
- Historia Universal
- Filosofía (solo Área 4)