La Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM) anunció que el 5 de octubre de 2026 publicará la Convocatoria para el Concurso de Ingreso a las Licenciaturas de (SUAyED).

La Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM) publicará el 5 de octubre de 2026 la Convocatoria para el Concurso de Ingreso a las Licenciaturas en el Sistema Universidad Abierta y Educación a Distancia (SUAyED) UNAM

Esta segunda vuelta correspondiente al ciclo escolar 2026-2027/2, cumpliendo con el compromiso asumido el pasado 7 de septiembre sobre los ajustes en los procesos de admisión.

De acuerdo con el boletín, la convocatoria incluirá el calendario de registro, las fechas de aplicación del examen y el instructivo detallado para que las y los aspirantes conozcan cada etapa del proceso.

UNAM a distancia (Especial)

¿Qué carreras tiene la UNAM en SUAyED?

El sistema SUAyED de la UNAM se compone de 36 licenciaturas: 16 del sistema abierto y 20 del sistema a distancia.

Carreras del sistema abierto UNAM:

Psicología

Administración

Ciencias de la Comunicación

Ciencias Políticas y Administración Pública

Contaduría

Derecho (En Facultad de Derecho, FES Acatlán, FES Aragón)

Economía (En Facultad de Economía y FES Aragón)

Geografía

Relaciones Internacionales (Facultad de Ciencias Políticas y Sociales, FES Acatlán y FES Aragón)

Sociología

Trabajo Social

Filosofía

Historia

Lengua y Literaturas Hispánicas

Lengua y Literaturas Modernas Letras Inglesas

Pedagogía

Carreras en línea de la UNAM:

Administración

Administración de Archivos y Gestión Documental

Bibliotecología y Estudios de la Información

Ciencias de la Comunicación

Ciencias Políticas y Administración Pública

Contaduría

Derecho

Diseño y Comunicación Visual

Economía

Enfermería

Enseñanza del Alemán como Lengua Extranjera

Enseñanza del Español como Lengua Extranjera

Enseñanza del Francés como Lengua Extranjera

Enseñanza del Inglés como Lengua Extranjera

Enseñanza del Italiano como Lengua Extranjera

Pedagogía

Psicología

Relaciones Internacionales

Sociología

Trabajo Social

UNAM (Graciela López / Graciela López Herrera)

¿Cuántos preguntas tiene el examen SUAyED?

El examen de admisión de la UNAM para el SUAyED tiene 120 preguntas, dura 3 horas y su aplicación es únicamente presencial.

El examen abarca 9 o 10 asignaturas, dependiendo del área a la que quieras ingresar: