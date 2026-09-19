La Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM) anunció que el 5 de octubre de 2026 publicará la Convocatoria para el Concurso de Ingreso a las Licenciaturas de (SUAyED).

La Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM) publicará el 5 de octubre de 2026 la Convocatoria para el Concurso de Ingreso a las Licenciaturas en el Sistema Universidad Abierta y Educación a Distancia (SUAyED)

UNAM

Esta segunda vuelta correspondiente al ciclo escolar 2026-2027/2, cumpliendo con el compromiso asumido el pasado 7 de septiembre sobre los ajustes en los procesos de admisión.

De acuerdo con el boletín, la convocatoria incluirá el calendario de registro, las fechas de aplicación del examen y el instructivo detallado para que las y los aspirantes conozcan cada etapa del proceso.

¿Cuándo salen los resultados del examen de control de la UNAM? Será el 29 y 30 de agosto
UNAM a distancia (Especial)

¿Qué carreras tiene la UNAM en SUAyED?

El sistema SUAyED de la UNAM se compone de 36 licenciaturas: 16 del sistema abierto y 20 del sistema a distancia.

Carreras del sistema abierto UNAM:

  • Psicología
  • Administración
  • Ciencias de la Comunicación
  • Ciencias Políticas y Administración Pública
  • Contaduría
  • Derecho (En Facultad de Derecho, FES Acatlán, FES Aragón)
  • Economía (En Facultad de Economía y FES Aragón)
  • Geografía
  • Relaciones Internacionales (Facultad de Ciencias Políticas y Sociales, FES Acatlán y FES Aragón)
  • Sociología
  • Trabajo Social
  • Filosofía
  • Historia
  • Lengua y Literaturas Hispánicas
  • Lengua y Literaturas Modernas Letras Inglesas
  • Pedagogía

Carreras en línea de la UNAM:

  • Administración
  • Administración de Archivos y Gestión Documental
  • Bibliotecología y Estudios de la Información
  • Ciencias de la Comunicación
  • Ciencias Políticas y Administración Pública
  • Contaduría
  • Derecho
  • Diseño y Comunicación Visual
  • Economía
  • Enfermería
  • Enseñanza del Alemán como Lengua Extranjera
  • Enseñanza del Español como Lengua Extranjera
  • Enseñanza del Francés como Lengua Extranjera
  • Enseñanza del Inglés como Lengua Extranjera
  • Enseñanza del Italiano como Lengua Extranjera
  • Pedagogía
  • Psicología
  • Relaciones Internacionales
  • Sociología
  • Trabajo Social
Examen de control UNAM suma 18 mil 837 aspirantes en CDMX; concluye este miércoles
UNAM (Graciela López / Graciela López Herrera)

¿Cuántos preguntas tiene el examen SUAyED?

El examen de admisión de la UNAM para el SUAyED tiene 120 preguntas, dura 3 horas y su aplicación es únicamente presencial.

El examen abarca 9 o 10 asignaturas, dependiendo del área a la que quieras ingresar:

  • Español
  • Matemáticas
  • Literatura
  • Física
  • Química
  • Biología
  • Geografía
  • Historia de México
  • Historia Universal
  • Filosofía (solo Área 4)