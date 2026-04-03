La agencia iraní Fars News difundió el 3 de abril de 2026 fotografías del presunto avión estadounidense F‑15E derribado en medio de la guerra de Medio Oriente.

Aunque Estados Unidos no ha confirmado la información y en ocasiones anteriores ha desmentido versiones similares, las imágenes muestran restos con símbolos de la Fuerza Aérea norteamericana.

Según la agencia, el derribo se logró con un nuevo sistema de defensa aérea del Cuerpo de la Guardia Revolucionaria Islámica, lo que habría dejado la aeronave completamente destruida.

Agencia en Irán muestra fotos del avión de Estados Unidos que fue derribado

Hoy 3 de abril de 2026 se aseguró por medios en Irán que el avión F-15E con dos tripulantes estadounidenses a bordo, fue derribado en medio de los bombardeos.

Debido a que Estados Unidos no ha confirmado la información y que en más de una ocasión ya desmintieron estas mismas versiones de Irán, ahora se mostró evidencia.

Desde Fars News, una agencia de noticias en Irán, se mostraron fotos donde se puede identificar un avión con símbolos de Estados Unidos, derribado.

Según argumentos de Mario Nawfal, “se dice que el avión quedó completamente destruido”.

Difunden fotos del avión de Estados Unidos que Irán derrumbó. (@farsnews)

Difunden fotos del avión de Estados Unidos que Irán derrumbó. (@farsnews)

Difunden fotos del avión de Estados Unidos que Irán derrumbó. (@farsnews)

Difunden fotos del avión de Estados Unidos que Irán derrumbó. (@farsnews)

Por otra parte, la agencia apunta que el derribo del avión se logró en el centro de Irán con “un nuevo sistema de defensa aérea de la Fuerza Aeroespacial del Cuerpo de la Guardia Revolucionaria Islámica (CGRI).

Fars News argumenta que la explosión, así como destruyó el avión de Estados Unidos pudo haber proyectado una expulsión con fuerza del piloto.