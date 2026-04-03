El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, afirmó que el derribo de un caza por Irán no impactará las negociaciones en curso entre ambos países.

Durante una llamada con NBC News, Donald Trump declaró que el incidente forma parte del contexto bélico actual, al señalar que “es la guerra” y restó importancia al hecho.

El posicionamiento ocurre mientras continúan las operaciones de rescate tras el ataque contra un F-15 y en medio de tensiones diplomáticas entre Washington y Teherán.

Trump responde al derribo de avión por Irán mientras continúan negociaciones en punto muerto

El mandatario evitó detallar la misión de rescate, aunque confirmó que uno de los tripulantes del F-15 fue recuperado con vida por fuerzas estadounidenses.

Hasta el momento, continúa la búsqueda del segundo piloto, sin que autoridades hayan ofrecido información adicional sobre su paradero o condiciones tras el derribo.

Donald Trump, Presidente 45.º y 47.º de los Estados Unidos (Especial)

Durante las labores, dos helicópteros militares estadounidenses fueron alcanzados por fuego iraní, aunque todos los tripulantes lograron sobrevivir sin reportarse víctimas en estos incidentes.

En paralelo, un avión A-10 Warthog se estrelló cerca del estrecho de Ormuz, con su único piloto rescatado y bajo resguardo de fuerzas estadounidenses.

Pese a estos hechos, Trump insistió en que los ataques no modificarán la postura de su gobierno frente a posibles negociaciones con Irán.

Sin embargo, mediadores citados por The Wall Street Journal señalaron que los diálogos se encuentran en un “punto muerto” ante desacuerdos entre ambas partes.

Irán ha rechazado reunirse con funcionarios estadounidenses en Islamabad y calificó como “excesiva” la propuesta de plan de paz enviada recientemente por Washington.

Trump advirtió que, de no avanzar las negociaciones, Estados Unidos responderá con mayor dureza en las próximas semanas, elevando la tensión en la región.