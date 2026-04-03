Un segundo avión de combate de Estados Unidos se estrelló este viernes en el Golfo Pérsico, cerca del estrecho de Ormuz, según reportes de The New York Times.
La aeronave A‑10 Warthog cayó en un contexto de alta tensión militar, aunque su piloto fue rescatado con vida.
El incidente ocurrió casi al mismo tiempo que el derribo de un F‑15E en Irán, donde uno de sus tripulantes sigue desaparecido.
Estos hechos marcan un punto crítico en la guerra que inició el 28 de febrero de 2026.
Segundo avión de Estados Unidos se estrella en Ormuz tras derribo previo en Irán
El accidente del A-10 Warthog ocurrió en un contexto de alta tensión militar, aunque no se precisaron las causas del siniestro ni detalles operativos.
Horas antes, medios internacionales confirmaron el derribo de un avión F-15E estadounidense en territorio iraní, marcando un hecho inédito en el actual conflicto.
Según reportes, la aeronave F-15E sobrevolaba la región de Juzestán cuando fue impactada, lo que provocó su caída en circunstancias aún no esclarecidas.
En ese avión viajaban dos pilotos; uno de ellos fue rescatado por fuerzas estadounidenses, mientras que el segundo permanece desaparecido sin información confirmada.
El Gobierno de Irán ofreció recompensas por la captura de los tripulantes, intensificando la tensión en medio de operaciones de búsqueda y rescate en la zona.
Reportes adicionales indicaron que un helicóptero MH-60G Pave Hawk, desplegado en labores de rescate, también habría sido derribado durante estas operaciones.
Estos hechos representan la primera ocasión en que Irán logra derribar una aeronave estadounidense desde el inicio del conflicto el pasado 28 de febrero.
Mientras continúan las investigaciones, Estados Unidos mantiene operativos activos para recuperar a sus elementos, en medio de un escenario regional cada vez más volátil.