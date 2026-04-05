Donald Trump anunció que las Fuerzas Armadas de Estados Unidos completaron con éxito “una de las operaciones de búsqueda y rescate más audaces en la historia del país".

Esto, al recuperar con vida al segundo tripulante del caza F-15E Strike Eagle derribado el viernes por las defensas iraníes en territorio de Irán.

“Compatriotas, en las últimas horas, las Fuerzas Armadas de Estados Unidos llevaron a cabo una de las operaciones de búsqueda y rescate más audaces de la historia del país, para rescatar a uno de nuestros increíbles oficiales de tripulación, un coronel muy respetado, ¡y me complace anunciarles que ahora está sano y salvo! ” Donald Trump

Como dio a conocer Donald Trump, se trata del segundo tripulante recuperado con vida tras el derribo del caza el viernes 3 de abril de 2026 en medio del conflicto armado entre Estados Unidos, Israel e Irán; el primero ya había sido rescatado previamente.

Piloto estadounidense fue rescatado “gravemente herido” en Irán

Donald Trump confirmó el exitoso rescate del segundo piloto estadounidense en territorio iraní, luego del derribo del avión militar el pasado 3 de abril.

A través de Truth Social, Trump detalló que el piloto fue rescatado “gravemente herido” de las profundidades de las montañas de Irán, en una misión de alto riesgo y avanzada tecnología.

“El ejército iraní lo buscaba intensamente, con un gran número de efectivos, y se acercaba peligrosamente”. Donald Trump

Asimismo, Donald Trump anunció una conferencia de prensa el próximo lunes desde la Oficina Oval, acompañado de los militares rescatados en Irán en medio del conflicto.

Trump revela rescate del segundo piloto derribado en Irán (Donald Trump en Truth Social)

Trump destaca la acción de fuerzas especiales en territorio enemigo

El F-15E de Estados Unidos, un cazabombardero bimotor con capacidad para dos tripulantes, piloto y oficial de sistemas de armas, fue derribado el 3 de abril por Irán.

Ahora, tal y como dio a conocer Donald Trump en su red social Truth, se logró la recuperación del segundo tripulante, el cual se realizó en territorio enemigo con apoyo de fuerzas especiales y cobertura aérea.

“Esta milagrosa operación de búsqueda y rescate se suma al exitoso rescate de otro valiente piloto, ayer, que no confirmamos porque no queríamos poner en riesgo nuestra segunda operación de rescate. Esta es la primera vez en la historia militar que dos pilotos estadounidenses han sido rescatados, por separado, en lo profundo del territorio enemigo. ¡Jamás abandonaremos a un soldado estadounidense!” Donald Trump

Piloto estadounidense habría sido rescatado en Irán (Eduardo Díaz/SDPnoticias)

Irán, por su parte, había ofrecido recompensas por información que llevara a la captura de los militares estadounidenses y reportó pérdidas durante las operaciones de búsqueda.

La exitosa misión representa un golpe de imagen para la administración Trump en plena guerra, aunque persisten riesgos para las fuerzas involucradas, ya que parte del equipo de rescate aún opera en zona hostil.