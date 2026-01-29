Las tensiones entre Estados Unidos y Canadá crecen, luego que Scott Bessent, Secretario del Tesoro, le lanzó una advertencia al primer ministro Mark Carney.

Scott Bessent de Estados Unidos le pidió a Mark Carney que no empiece peleas cuando no se ha revisado el T-MEC, pues esto podría jugarle en contra al canadiense.

Estados Unidos pidió a Mark Carney que pensara mejor las cosa previo al T-MEC

En una entrevista para CNBC, Scott Bessent, Secretario del Tesoro de Estados Unidos, señaló que Mark Carney debería medir sus palabras previo a la revisión del T-MEC.

El primer ministro de Canadá, Mark Carney (Adrian Wyld/The Canadian Press vía AP / AP)

Scott Bessent declaró que los recientes ataques de Mark Carney a la política económica de Estados Unidos son solo para ganar “puntos políticos baratos”.

Por lo que no conviene hacer esta clase de movimientos cuando aún está pendiente la revisión del T-MEC por parte de los representantes de Estados Unidos, México y Canadá.

Señalando además que Mark Carney debe decidir si va a trabajar en favor de su carrera o en favor del bienestar del pueblo de Canadá , no se pueden las dos cosas.

Concluyendo que nunca sale bien cuando un tecnócrata trata de cambiar su posición y volverse un político.

Estados Unidos se molestó por las palabras de Mark Carney en Davos

Esta reacción de Scott Bessent, Secretario del Tesoro de Estados Unidos, se debe al reciente discurso de Mark Carney en Davos, donde atacó las políticas de Donald Trump.

En el discurso de Mark Carney en Davos, este señala que las grande potencias no pueden usar a la economía como arma o a los aranceles como herramienta de presión.

Afirmando que el viejo orden, donde estas eran monedas de cambio tradicionales, ya no volverá y las economías deben de trabajar en una cooperación genuina.

Haciendo una clara alusión a Donald Trump y su estrategia de imponer aranceles a todo aquél país que no se alinee con su visión económica.

Esto tras la amenaza de imponer un 100% de arancel a Canadá debido a un acuerdo firmado recientemente con China.