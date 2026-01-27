La presidenta de México, Claudia Sheinbaum Pardo, confirmó que el país fue invitado a la Junta de Paz en Gaza, una iniciativa impulsada por el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, en la que también participan otras naciones como Brasil.

Durante su conferencia matutina, Sheinbaum explicó que la invitación será analizada por la Secretaría de Relaciones Exteriores (SRE) antes de emitir una postura oficial por parte del Gobierno de México.

“Sí recibimos la invitación por parte del presidente Trump. La respuesta que dimos es que tenía que analizarla la Secretaría de Relaciones Exteriores. Esto tiene que ver con una decisión importante, ya que México es un país que ha reconocido a Palestina como nación” Claudia Sheinbaum Pardo, presidenta de México

La mandataria adelantó que la decisión final se dará a conocer en los próximos días.

“Entonces, en unos días vamos a dar la respuesta” Claudia Sheinbaum Pardo, presidenta de México

México fue invitado junto con al menos 59 países a esta Junta de Paz propuesta por Donald Trump, cuyo objetivo es buscar una salida pacífica al conflicto entre Israel y Gaza, así como abordar el reconocimiento del Estado palestino.

Hasta el momento, no se ha confirmado si todos los países aceptarán formalmente la invitación.

Sheinbaum reitera apoyo a Palestina tras invitación a la Junta de Paz en Gaza de Trump

En la conferencia mañanera del pueblo del martes 27 de enero de 2026, la presidenta Sheinbaum recordó que el respaldo de México a Palestina se enmarca en el principio constitucional de la autodeterminación de los pueblos.

Subrayó que el reconocimiento de Palestina como Estado no responde a una postura personal, sino a lo establecido en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos.

“Es muy importante. Nosotros, en el marco de nuestra Constitución, tenemos que contestar porque no es una decisión personal. En el marco constitucional está la autodeterminación de los pueblos” Claudia Sheinbaum Pardo, presidenta de México

Sin embargo, la presidenta no precisó la fecha exacta en la que la SRE emitirá su recomendación sobre la participación de México en la Junta de Paz en Gaza, aunque aseguró que la decisión será pública.

En el momento en que ya esté la respuesta, se las haremos saber” Claudia Sheinbaum Pardo, presidenta de México

Estos son los países invitados a la Junta de Paz en Gaza de Trump

Además de México, diversas naciones fueron convocadas a la Junta de Paz en Gaza para analizar la situación en Palestina y otros conflictos en Medio Oriente.

De acuerdo con un borrador del proyecto impulsado por Trump, la misión de esta junta será promover la paz a nivel global y contribuir a la resolución de conflictos internacionales.

El documento también establece que los países participantes tendrán mandatos de tres años, salvo que opten por pagar mil millones de dólares para financiar las actividades del organismo y obtener una membresía permanente.

La lista de países invitados incluye a: