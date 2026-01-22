La secretaria de Medio Ambiente y Recursos Naturales, Alicia Bárcena, afirmó este miércoles que México no ha sido invitado a participar en el llamado “Consejo de Paz” impulsado por el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, al que calificó como un “sistema paralelo” a la Organización de las Naciones Unidas (ONU) y con un enfoque “muy unilateral”.

En entrevista con la agencia EFE durante su participación en el Foro Económico Mundial (WEF), en Davos, Suiza, donde encabeza la delegación mexicana, Bárcena señaló que la iniciativa de Trump se aparta del modelo multilateral de la ONU.

México queda fuera de la Junta de Paz impulsada por Donald Trump

Subrayó que, a diferencia del organismo internacional, en el que los países tienen “voz y voto” dentro de un proceso “multilateral y simétrico”, el planteamiento del mandatario estadounidense carece de ese equilibrio.

“Está creando un sistema paralelo al que existe ya en Naciones Unidas”, expresó. Añadió que será necesario observar cuántos países deciden sumarse a esta propuesta.

Respecto a la adhesión de Argentina y Paraguay, Bárcena consideró que se trata de naciones que coinciden ampliamente con la visión promovida por Trump.