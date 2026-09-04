A través de un comunicado, el Departamento de Estado anunció que Marco Rubio viajará a Colombia, Ecuador y Perú del martes 8 al jueves 10 de septiembre de 2026.

“El secretario de Estado Marco Rubio viajará a Colombia, Ecuador y Perú del 8 al 10 de septiembre para fortalecer alianzas clave de Estados Unidos en nuestra región.” Comunicado Departamento de Estado de Estados Unidos

La visita del actual secretario de Estado de los Estados Unidos pretende estrechar lazos en América Latina buscando la colaboración en diversos temas.

Marco Rubio (Stefano Rellandini / AP)

Por esta razón, Marco Rubio viajará a Colombia, Ecuador y Perú del 8 al 10 de septiembre

Durante su viaje, Marco Rubio analizará el apoyo de Estados Unidos a la respuesta que se dio al terremoto en Colombia.

Además de que se estudiará una mejor cooperación en lucha conjunta contra “narcoterrorismo” y los beneficios de estrechar relaciones comerciales entre Estados Unidos y los tres países latinoamericanos.

Por tal razón, Marco Rubio se reunirá con el gobierno de Abelardo de la Espriella en Colombia; el presidente Daniel Noboa en Ecuador y el nuevo gobierno de Keiko Fujimori en Perú.

En el caso de Colombia, también se dará seguimiento a su reciente adhesión a la Coalición Contra los Cárteles de las Américas (A3C) que impulsa Estados Unidos para combatir el crimen organizado.

Igualmente, Rubio y Daniel Noboa buscarán consolidar su coalición que establecieron para luchar contra el narcotráfico.

Mientras que para Perú, se trata de la primera visita oficial de Marco Rubio luego de la llegada al poder de Keiko Fujimori a finales de julio 2026.

Marco Rubio (Brendan Smialowski / Brendan Smialowski/Pool AFP via )

La gira de Marco Rubio se anuncia en un contexto donde la cooperación entre Estados Unidos y América Latina aumenta .

Esto coincide con las recientes victorias de gobiernos de ideología conservadora en la región, cercanos a los intereses de la administración de Donald Trump.