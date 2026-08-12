El gobierno de Colombia compartió que la cifra de muertos por el terremoto del 10 de agosto de 2026 subió a 239 este miércoles 12 de agosto.

Asimismo, el último reporte divulgado por la Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres (UNGRD) reveló que hay registro de al menos 3 mil 755 heridos.

De acuerdo con dicho balance, hasta el momento hay 9 mil 215 viviendas destruidas, más de 4 mil afectadas y alrededor de 140 edificios colapsados donde rescatistas y voluntarios buscan a personas atrapadas.

Sube a 239 la cifra de muertos por terremoto en Colombia

De acuerdo con la UNGRD, este 12 de agosto de 2026 la cifra de muertos por el terremoto en Colombia ascendió a 239; hay 3 mil 755 heridos.

El sismo magnitud 7.4 con epicentro en San José del Palmar en el departamento del Chocó, provocó daños en 403 municipios pertenecientes a 14 de los 32 departamentos de Colombia.

Además, de acuerdo con el Instituto de Medicina Legal (IML), se han recibido un total de 202 cuerpos de las víctimas del terremoto, de los que 121 ya fueron identificados y serán entregados a sus familiares.

Asimismo, señaló que los cuerpos rescatados son provenientes de los departamentos de:

Chocó

Caldas

Risaralda

Valle del Cauca

Terremoto en Colombia provocó destruyó más de 9 mil viviendas y 140 edificios

Por otra parte, la UNGRD compartió que el terremoto del 10 de agosto de 2026, el más fuerte sufrido en Colombia en este siglo, destruyó más de 9 mil viviendas y 140 edificios.

De acuerdo con el reporte parcial, se tiene registro de:

9 mil 215 viviendas destruidas

45 mil 457 viviendas averiadas

140 edificios colapsados

Asimismo, resaltó que el terremoto afectó a 188 hospitales o centros de salud, así como: