Marco Rubio, secretario de Estado de Estados Unidos, anunció que la primera semana de agosto de 2026 iniciarán las primeras conversaciones para el proceso de transición en Venezuela.

“Sus primeras conversaciones oficiales comenzarían la primera semana de agosto” Marco Rubio. Secretario de Estado de Estados Unidos

Ello ocurrirá en un marco de conversaciones de reconciliación en las que se incluyen a grupos de oposición y del gobierno interino de Delcy Rodríguez, detalló Marco Rubio.

Venezuela alista proceso de transición tras captura de Maduro

La transición será un proceso oficial del que ya se tiene como precedente reuniones previas, dijo el titular del Departamento de Estado.

Los avances ya cuentan con formatos de foros para conversaciones y para iniciar el proceso de transición.

Los avances se dan luego de medio año de la extracción, el 3 de enero de 2026, de Nicolás Maduro, entonces presidente de Venezuela, por parte del gobierno estadounidense.

Marco Rubio: Venezuela necesita reconciliación

Marco Rubio dijo que la reconciliación es lo que el pueblo de Venezuela necesita ahora.

Además, dijo que el hecho de que inicien conversaciones en agosto es un ofrecimiento muy poderoso del cual va a estar pendiente de su avance

También dijo que el acuerdo fue ampliamente recibido en Venezuela como una buena noticia.