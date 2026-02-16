En Budapest, durante una conferencia conjunta con el primer ministro húngaro Viktor Orbán, el secretario de Estado de Estados Unidos, Marco Rubio, subrayó que una visa “es un permiso, no un derecho”.

“No hay un derecho constitucional a la visa. Es el permiso para entrar a nuestro país, como visitante” Marco Rubio. Secretario de Estado de Estados Unidos

El diplomático de 54 años explicó que ningún extranjero tiene garantizado obtener un visado y que este puede ser retirado si se detectan actividades ilícitas o intenciones de realizarlas.

Su visita ocurre a pocas semanas de las elecciones legislativas en Hungría, en un contexto de políticas restrictivas impulsadas por el gobierno de Orbán.

“Lo he dicho repetidamente”, citó el diplomático, de 54 años de edad, antes de cuestionar el porqué a muchas personas le cuesta entender que ningún extranjero tiene derecho a obtener un visado.

Dicho en otras palabras: “La visa es un permiso, no un derecho” y podrá ser retirada a personas extranjeras que realicen actividades ilícitas, incluso se les negará a quiénes planeen hacerlo, razón por la que previamente son investigadas.

“Si entras a nuestro país como visitante, sea un estudiante, un periodista, un turista, lo que quieras ser y emprendas actividades que van en contra del interés y la seguridad nacional de los Estados Unidos, te quitaremos la visa, de hecho, si supiéramos que lo pretendes hacer, probablemente no te daríamos visa” Marco Rubio. Secretario de Estado de Estados Unidos

Marco Rubio respalda a Viktor Orbán rumbo a las elecciones de Hungría

La visita de Marco Rubio a Budapest, ocurre a pocas semanas de las elecciones legislativas en Hungría, las cuales tendrán lugar el 12 de abril.

No es un secreto. Donald Trump, de 79 años de edad, apoya a Viktor Orbán, de 62 años de edad, quien busca la reelección desde su regreso al poder, en 2010.

El máximo mandatario estadounidense lo califica como un “hombre fuerte y poderoso, con una capacidad probada para generar resultados fenomenales” y es que ambos coinciden en visión y política.

Sin embargo, en encuestas el Fidesz se ve superado por la formación opositora TISZA.

En la actualidad, el gobierno húngaro ha impulsado políticas restrictivas en materia migratoria y derechos LGBTQ+, las cuales han sido aplaudidas y celebradas por conservadores estadounidenses.

Entre estas destaca:

Restricciones al matrimonio igualitario

Limitación en adopciones

Prohibición de eventos masivos del orgullo LGBTQ+

Así como el primer ministro está acusado silenciar voces críticas de la judicatura, además de restringir los derechos de las minorías.

