Elementos federales de seguridad detuvieron en Ahome a José Porfirio Díaz Medina, alías el “El Pío”, señalado como operador y socio de Ismael “El Mayo” Zambada.

De acuerdo con la información, la detención de “El Pío” se realizó el jueves 30 de abril en la zona residencial Las Misiones, ubicada en la localidad de Los Mochis.

La captura de “El Pío” se suma a las recientes bajas que el Gabinete de Seguridad ha ejecutado contra el crimen organizado, entre ellas, la de “El Jardinero”, operador del CJNG.

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Capturan a “El Pío”, socio de “El Mayo” Zambada, en operativo en Ahome

Durante un operativo entre elementos de la Guardia Nacional y de la Secretaría de Seguridad en una zona residencial de Ahome, José Porfirio Díaz Medina, “El Pío”, fue capturado.

El Registro Nacional de Detenciones detalló que la detención se dio cerca de las 10:15 de la mañana del pasado jueves 30 de abril y fue puesto bajo custodia del Ministerio Público Federal.

La ficha describe que, en el momento de su detención, “El Pío” vestía una playera color café, pantalón de mezclilla azul y sandalias azul con negro; no se especifica si portaba algun tipo de arma.

Detienen a “El Pío” en Ahome; lo vinculan con socio de “El Mayo” Zambada (RND)

¿Quién es “El Pío”? El socio de “El Mayo” Zambada fue detenido

José Porfirio Díaz Medina, “El Pío”, es identificado como un miembro de importancia en la estructura de “El Mayo” Zambada, acusado de delitos como:

Tráfico de drogas

Extorsión

Secuestro

Generación de violencia

“El Pío” sería hijo de Baltazar Díaz Vega, alías “El Balta”, quien fue uno de los primeros socios de Ismael “El Mayo” Zambada y asesinado en 1995 en la Ciudad de México (CDMX).

Como es común dentro del crimen organizado, “El Mayo” Zambada y Baltazar Díaz Vega sellaron su alianza al volver consuegros, pues un hijo de uno se casó con una hija del otro.