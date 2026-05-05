Diana Toro Díaz, identificada por autoridades de Estados Unidos como operadora financiera del Cártel de Sinaloa, fue arrestada en el aeropuerto Montreal-Trudeau al intentar ingresar a Canadá con un pasaporte falso.

La ciudadana colombiana y mexicana, de 44 años, se encuentra en el Centro de Detención de Inmigrantes de Laval en espera de una posible extradición a Estados Unidos.

Toro Díaz, casada con Alejandro Flores Cacho, líder de pilotos del cártel, ya había sido señalada por narcotráfico y lavado de dinero en investigaciones previas.

Detienen a Diana Toro Díaz, vinculada al Cártel de Sinaloa (@TNnoticiasMx / X)

La detención de Diana Toro Díaz en Canadá

Diana Toro Díaz, identificada por autoridades de Estados Unidos como operadora financiera del Cártel de Sinaloa, fue arrestada en el aeropuerto Montreal-Trudeau al intentar ingresar a Canadá con un pasaporte falso.

La detención tuvo lugar la semana pasada derivada de una alerta del Departamento de Seguridad Nacional de Estados Unidos.

Diana Toro Díaz, de 44 años de edad, se encuentra en la lista de personas buscadas por delitos de narcotráfico y lavado de dinero.

De acuerdo con información publicada en medios como The Suburban y TVA Nouvelles, Toro Díaz se está en el Centro de Detención de Inmigrantes de Laval, en espera de una posible extradición a Estados Unidos.

En tanto que la Agencia de Servicios Fronterizos investiga los métodos de ocultamiento y el uso de identidades falsas por parte de Diana Toro.

La mujer de ciudadanía colombiana y mexicana, llevaba varios años viviendo en Montreal junto a sus hijos, quienes asistían a un colegio privado y de gran prestigio.

Vivía con su familia en una exclusiva zona donde convivía con ciudadanos mexicanos y latinos.

Antecedentes penales de Diana Toro Díaz

Diana Toro Díaz, está casada con Alejandro Flores Cacho, líder de pilotos del Cártel de Sinaloa.

En 2006 fue detenida al ser interceptada en el aeropuerto de Ciudad del Carmen con 5.5 toneladas de cocaína; no obstante, un año después recuperó su libertad “por falta de pruebas”.

En 2010, la Oficina de Control de Activos Extranjeros (OFAC) del Departamento del Tesoro de Estados Unidos ordenó congelar sus bienes y restringir sus transacciones por sus vínculos con el narcotráfico.

Esto luego de que una extensa investigación destapara que Diana Toro Díaz y su esposo, mediante empresas lavaban dinero de la organización criminal.

Junto a su esposo operaba empresas de carga aérea, negocios agrícolas, un club deportivo y restaurantes.