Este 16 de abril de 2026, el Departamento de Estado de Estados Unidos, anunció la restricción de visas dirigidas a ciudadanos de países que “apoyan adversarios”.

En un breve comunicado publicado en la red social X, el organismo ejecutivo federal informa que la nueva política, que afectará a nacionales del hemisferio occidental, se enmarca en la Estrategia de Seguridad Nacional del presidente Donald Trump.

Por lo que su implementación queda bajo la Sección 212(a)(3)(C) de la Ley de Inmigración y Nacionalidad, el instrumento de política exterior que no admite excepciones y aplica tanto para inmigrantes y no migrantes.

“El Departamento de Estado está restringiendo las visas estadounidenses para individuos de países en nuestro hemisferio que apoyan a nuestros adversarios en socavar los intereses de Estados Unidos en nuestra región” Departamento de Estado

Departamento de Estado de Estados Unidos endurece restricciones de visas (@StateDept / X)

Nueva restricción de visas ha afectado a 26 personas

La restricción afecta a personas que, desde el hemisferio occidental, apoyen, mediante actividades, a países adversarios de Estados Unidos.

Ésta se extiende a familiares directos como forma de prevención y para evitar que su apoyo y acciones desestabilicen la región.

Hasta el momento, este endurecimiento ha afectado a 26 individuos en varios países, informa el Departamento del Estado.

Visa estadounidense (Cortesía / Top Adventure)

El órgano reitera su compromiso de proteger lo intereses de Estados Unidos, mediante el uso de sanciones y restricciones, promoviendo la seguridad y prosperidad de la región.

Esta política se suma a otras medidas que la administración de Donald Trump, de 79 años de edad, ha tomado.

Recientemente, se impusieron sanciones a empresas y funcionarios que faciliten la migración ilegal.

Así como se reportó la suspensión de trámites de visas de inmigrante para ciudadanos de al menos 75 países, principalmente de Haití.

Además de que se aumentó el tiempo de selección para visas tipo B, J, F o M. Hay entrevistas adicionales y preguntas más exhaustivas.

Acciones con las que buscan desmantelar redes que lucran con la migración irregular.