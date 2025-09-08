La Administración de Control de Drogas (DEA) dio un duro golpe al Cártel de Sinaloa con 617 detenciones en un operativo en Estados Unidos y el extranjero.

A través de un comunicado difundido este lunes 8 de septiembre, la DEA informó que derivado de un operativo realizado en 23 divisiones de campo nacionales y siete regiones extranjeras fueron detenidas 617 personas, además de llevar a cabo millonarios aseguramientos de drogas, divisas y armas de fuego.

Las detenciones y aseguramientos de la DEA fueron llevados a cabo del 25 al 29 de agosto de 2025.

La DEA acusa al Cártel de Sinaloa de ser responsable de “inundar” a Estados Unidos con fentanilo, metanfetamina, cocaína y heroína.

DEA confirma 617 detenciones contra el Cártel de Sinaloa

Los resultados del reciente mega operativo de la DEA contra el Cártel de Sinaloa son los siguientes:

Arrestos: 617

Incautaciones de drogas:

480 kilogramos de polvo de fentanilo,



714.707 pastillas falsificadas,



2.209 kilogramos de metanfetamina,



7.469 kilogramos de cocaína, y



16,55 kilogramos de heroína

Incautaciones de divisas: 11, 111,483

Activos incautados: 1,697,313

Armas de fuego: 420

De acuerdo con el jefe de la DEA, Terry Cole, estos resultados demuestran “todo el peso del compromiso de la DEA con la protección del pueblo estadounidense”.

Recordó que en febrero pasado, la Administración de Donald Trump designó al Cártel de Sinaloa, junto con otros siete grupos, como una Organización Terrorista Extranjera.

La DEA destacó que el Cártel de Sinaloa sigue siendo una de las amenazas más importantes para la seguridad pública, la salud pública y la seguridad nacional de su país, por lo que la DEA se comprometió a romper sus redes de mando, control y distribución .

DEA asegura que no se rendirá hasta que el Cártel de Sinaloa sea desmantelado

En el comunicado, Terry Cole aseguró que la DEA no se rendirá hasta que el Cártel de Sinaloa sea desmantelado “de arriba a abajo”.

Cole dijo que cada kilogramo de ”veneno" incautado, cada dólar despojado de los cárteles y cada arresto que la DEA haga representa vidas salvadas y comunidades defendidas.

Explicó que hay decenas de miles de miembros, asociados y facilitadores del Cártel de Sinaloa operando en todo el mundo, en al menos 40 países.

Asimismo, detalló que en tales países se produce, fabrica, distribuye y se llevan a cabo operaciones relacionadas con el tráfico de drogas sintéticas.

Finalmente, el funcionario estadounidense indicó que el operativo fue una combinación del mayor enfoque de la DEA en la aplicación, la inteligencia y la colaboración nacional e internacional, “utilizando todos los recursos del arsenal de la DEA para degradar el mando y el control del Cártel de Sinaloa”.