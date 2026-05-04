Elementos de la Policía de Colombia, en cooperación con la Interpol, detuvieron a “El Alex”, ciudadano mexicano señalado de ser el enlace financiero y logístico con el Cártel de Sinaloa.

De acuerdo con la información, Jorge Espinoza Peña, alías “El Alex”, era requerido por Estados Unidos por delitos relacionados con el crimen organizado y tráfico de drogas, específicamente, de fentanilo.

Detienen en Colombia a “El Alex”, operador del Cártel de Sinaloa

“El Alex” fue detenido en Colombia durante un operativo en conjunto entre la Policía Nacional, la Interpol y el FBI; la orden de aprehensión tiene fines de extradición a Estados Unidos.

Detienen en Colombia a “El Alex”, operador del Cártel de Sinaloa (Captura de pantalla)

La Corte del Distrito Este de Nueva York solicitó la captura y extradición de “El Alex” desde septiembre de 2025, argumentando que ha permitido la distribución del fentanilo a gran escala en esta demarcación.

Reportes señalan que “El Alex” se encontraba en Colombia para esconderse de los fuertes operativos que se realizan en Sinaloa, además de fortalecer lazos con células criminales locales.

Las autoridades colombianas señalaron que el detenido contaba con una ficha roja de Interpol, lo que permitió su localización y posterior arresto durante un operativo con agencias internacionales.

Tras su detención, “El Alex” fue puesto a disposición de las autoridades correspondientes, en espera de que se defina su situación jurídica y un posible proceso de extradición a Estados Unidos.