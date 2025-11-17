De acuerdo a la información, el presidente de Venezuela, Nicolás Maduro, estaría evaluando exiliarse de manera voluntaria en Rusia tras conversaciones con Donald Trump de 79 años de edad.

Nicolás Maduro estaría evaluando exiliarse voluntariamente a Rusia

Según varias fuentes internacionales como The Atlantic, tras las conversaciones entre Nicolás Maduro y Donald Trump, el presidente de Venezuela estaría considerando renunciar voluntariamente y exiliarse en Rusia.

De acuerdo con este medio, Maduro -de 62 años de edad- estaría dispuesto a discutir su renuncia como presidente de Venezuela con el gobierno de Donald Trump si es que este le concede varios puntos:

Amnistía a él y a sus aliados

Retirar la recompensa por su captura

Garantía de un exilio seguro y confortable

Nicolás Maduro (EFE)

Aunque también se reveló que otras alternativas para que Nicolás Maduro sea exiliado, son Cuba y Turquía; aunque también se ha dicho que parte del equipo de Donald Trump no quiere que Maduro salga del país.

Y han expresado sus deseos de que Nicolás Maduro sea arrestado y juzgado en Estados Unidos; en ese sentido, Donald Trump ha expresado que está dispuesto a reunirse con el presidente de Venezuela, aunque no se ha especificado cómo o cuándo podría ser dicha reunión.

Cabe recordar que el Secretario de Defensa de Estados Unidos, Pete Hegseth, inició la Operación Lanza del Sur contra los narcoterroristas en el hemisferio occidental, metiendo más presión a la posible decisión de Nicolás Maduro de renunciar a su cargo y exiliarse de manera voluntaria.