Él es José Luis Rodríguez Zapatero, político que se convirtió en el quinto presidente del gobierno de España entre 2004 y 2011 y que ha sido vinculado a Nicolás Maduro.

Los siete años de mandato de José Luis Rodríguez Zapatero se encuentran marcados por su gestión tardía en la crisis económica, lo que propició su salida en diciembre del 2011, pero ahora es relacionado con Venezuela.

¿Quién es José Luis Rodríguez Zapatero, ex presidente del Gobierno de España?

José Luis Rodríguez Zapatero nació el cuatro de agosto de 1960 en Valladolid, España.

José Luis Rodríguez Zapatero (Tomada de video)

Es un político español que es recordado por ser el quinto presidente del Gobierno de España después de la transición.

Su padre, Juan Rodríguez García de Lozano, es abogado. Su madre, María de la Purificación Zapatero Valero, murió el 30 de octubre del año 2000 debido a una grave enfermedad.

Se afilió al PSOE en 1979, y desde 1982 ocupó cargos de responsabilidad en el partido, entre los que destacan la Secretaría de las Juventudes Socialistas de León y la Secretaría General de la Federación Socialista Leonesa, para la que fue elegido en 1988.

Diputado en el Congreso desde 1986, a partir de 1996 fue portavoz del PSOE en la Comisión de Administraciones Públicas de la Cámara Baja.

José Luis Rodríguez Zapatero constituyó el primer Ejecutivo paritario entre hombres y mujeres de la historia de España.

¿Cuántos años tiene José Luis Rodríguez Zapatero, ex presidente del Gobierno de España?

José Luis Rodríguez Zapatero tiene 65 años de edad.

¿Quién es la esposa de José Luis Rodríguez Zapatero, ex presidente del Gobierno de España?

José Luis Rodríguez Zapatero se casó con Sonsoles Espinoza Díaz en 1990.

¿Qué signo zodiacal es José Luis Rodríguez Zapatero, ex presidente del Gobierno de España?

José Luis Rodríguez Zapatero es del signo zodiacal Leo.

¿Cuántos hijos tiene José Luis Rodríguez Zapatero, ex presidente del Gobierno de España?

Con Sonsoles Espinoza Díaz, José Luis Rodríguez Zapatero tuvo dos hijas: Laura y Alba.

¿Qué estudió José Luis Rodríguez Zapatero, ex presidente del Gobierno de España?

Estudió el Bachillerato y Curso de Orientación Universitaria en el centro privado Colegio Leonés (1970-1977).

José Luis Rodríguez Zapatero estudió derecho en la Universidad de León.

¿En qué ha trabajado José Luis Rodríguez Zapatero, ex presidente del Gobierno de España?

Zapatero fue contratado como profesor colaborador de Derecho Constitucional en la Universidad de León.

José Luis Rodríguez Zapatero es miembro del Partido Socialista Obrero Español (PSOE).

Fue diputado por León en el Congreso de los Diputados (1986-2004) y secretario provincial del PSOE de León (1988-2000).

De 2000 a 2012 ejerció como secretario general del PSOE.

Fue diputado en la III, IV, V, VI, VII, VIII Y IX legislaturas del Congreso.

Entre 2004 y 2011, José Luis Rodríguez Zapatero se desarrolló como presidente del Gobierno de España.

Durante su primer mandato tras las elecciones del 2004, José Luis Rodríguez Zapatero realizó:

Retiró las tropas españolas de Irak y envió elementos a Afganistán

Promovió la Alianza de Civilizaciones

Hubo estabilidad política y económica

Ley Integral contra la Violencia de Género

Legalización del matrimonio entre personas del mismo sexo

Ley de promoción de la autonomía personal para personas en situación de dependencia

Ley de Memoria Histórica

Ley para la igualdad efectiva entre mujeres y hombres

Creación de los Juzgados de Violencia sobre la Mujer

Nueva regularización de inmigrantes

Ley antitabaco

Ley de divorcio exprés

Durante su segundo mandato tras las elecciones del 2008, el mandato de José Luis Rodríguez Zapatero estuvo marcado por la crisis mundial, por lo que se realizó las siguientes acciones:

Aprobó una reforma laboral que abarataba el despido y facilitaba la temporalidad, lo que llevó a una huelga general

Se priorizó el pago de la deuda pública

Huelga de los controladores aéreos

Aprobó una ley del Aborto

Reforma de la financiación autonómica

Ley de Economía Sostenible

En abril de 2011 Zapatero anunció que no se presentaría como candidato a un posible tercer mandato.

José Luis Rodríguez Zapatero se desarrolló como miembro nato del Consejo del Estado.

En 2015 dejó el Consejo de Estado y pasó a desempeñar roles de dirección y consultoría en think tanks como el Instituto para la Diplomacia Cultural o el Foro de la Contratación Socialmente Responsable.

También fue presidente de la Fundación IDEAS (desde 2008), presidente de turno del Consejo Europeo (primer semestre de 2010).

José Luis Rodríguez Zapatero también se ha desarrollado como conferencista y mediador, en especial en la crisis de Venezuela.

¿Cuál es la relación de José Luis Rodríguez Zapatero, ex presidente del Gobierno de España, con Nicolás Maduro?

Medios revelaron que el Gobierno de Donald Trump estaría analizando una orden de arresto contra José Luis Rodríguez Zapatero.

Esto por los presuntos nexos de José Luis Rodríguez Zapatero con Nicolás Maduro, los cuales fueron exhibidos por un exjefe de la Inteligencia Militar venezolana.

De acuerdo con las declaraciones de Hugo ‘El Pollo’ Carvajal, Zapatero es identificado como un “eslabón necesario” dentro del Gobierno de Nicolás Maduro.

José Luis Rodríguez Zapatero habría recibido una serie de pagos del gobierno venezolano a través de PDVSA, una petrolera estatal.

Además José Luis Rodríguez Zapatero ha sido ligado a operaciones al ámbito energético.