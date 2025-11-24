Medios internacionales reportan que el Gobierno de Donald Trump analizaría una orden de arresto contra José Luis Rodríguez Zapatero por presuntos nexos con Nicolás Maduro.

De acuerdo con reportes del diario Vozpópuli, la justicia de Estados Unidos bajo la administración de Donald Trump busca un proceso penal contra el ex presidente.

Lo anterior ocurre tras las declaraciones de un exjefe de la Inteligencia Militar venezolana que señala a Rodríguez Zapatero con el gobierno de Maduro.

Estados Unidos quiere arrestar a José Luis Rodríguez Zapatero por presuntos nexos con Nicolás Maduro

Las acusaciones contra José Luis Rodríguez Zapatero, surgen después de las declaraciones y documentación aportada por Hugo ‘El Pollo’ Carvajal, exjefe de la Inteligencia Militar venezolana ante la Corte del Distrito Sur de Nueva York.

De acuerdo con las declaraciones de Hugo ‘El Pollo’ Carvajal, Zapatero es identificado como un “eslabón necesario” dentro del Gobierno de Nicolás Maduro.

Según el ex militar venezolano, el ex presidente español, José Luis Rodríguez Zapatero recibió una serie de pagos del gobierno venezolano a través de PDVSA, una petrolera estatal.

Aunque también lo señalan ligado a operaciones al ámbito energético, así como a una red de intermediarios que habría actuado en Venezuela bajo la protección de Jorge Rodríguez, una persona que identifican como influyente en el entorno de Nicolás Maduro.

Adicionalmente de ser el presunto garante de las gestiones de José Luis Rodríguez Zapatero en Venezuela.

En caso de que Washington D.C., Estados Unidos logre concretar esta acusación podría tomar medidas severas en contra de José Luis Rodríguez Zapatero como:

Bloqueo de bienes en territorio estadounidense

Inclusión de Zapatero en la lista OFAC (del Departamento del Tesoro, que congela activos)

Emisión de una orden de detención internacional

Esta acusación contra José Luis Rodríguez Zapatero es parte de la llamada Ley RICO, destinada a combatir organizaciones criminales, y que permite investigar a quienes hayan podido colaborar o beneficiarse de las operaciones del Gobierno de Nicolás Maduro.