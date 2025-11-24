Estados Unidos clasifica al Cártel de los Soles de Venezuela como organización terrorista.

La designación del Cártel de Los Soles como Organización Terrorista Extranjera (FTO) por parte del Departamento de Estado de Estados Unidos es una medida que señalan como una forma de presión contra Venezuela.

Por lo que el Gobierno del presidente de Estados Unidos, Donald Trump tomará medidas en contra del Cártel de Los Soles, del que señalan a Nicolás Maduro, mandatario venezolano como su líder.

Así podrían ser la medidas de Donald Trump contra Cártel de los Soles como organización terrorista extranjera

Después de que a través del Registro Federal de Estados Unidos se diera conocer la designación del Cártel de los Soles como organización terrorista extranjera, se revelan cuáles podrían ser la medidas que tome el Gobierno de Donald Trump.

Estas podrían ser:

Acciones encubiertas: la designación habilita legalmente operaciones agresivas de inteligencia

Procesos penales en Estados Unidos: cargos formales por terrorismo, narcotráfico y conspiración, con órdenes de arresto internacional

Sanciones ampliadas: congelación de activos y prohibición total de transacciones con organismos, empresas o personas vinculadas al cartel

Extraterritorialidad: Estados Unidos puede perseguir a cualquier persona que colabore con un grupo designado como terrorista, aunque no esté en territorio estadounidense

Restricciones migratorias: prohibición de visados y expulsión de personas vinculadas al cartel o a su financiación

Cooperación militar y policial: intercambio más amplio de inteligencia y operaciones conjuntas contra miembros del cartel fuera de Venezuela

Incautaciones y embargos: confiscación de bienes, empresas o fondos supuestamente relacionados con la actividad del cartel

Aislamiento diplomático: presión sobre terceros países para que rompan relaciones o apliquen medidas similares

Cabe recordar que Estados Unidos acusa al Cártel de Los Soles de ser responsable de violencia terrorista y de tráfico de drogas en Estados Unidos y Europa.

Además de brindar apoyo material a otras organizaciones terroristas y criminales como el Tren de Aragua y el Cártel de Sinaloa.