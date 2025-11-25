Delcy Rodríguez, vicepresidenta ejecutiva de Venezuela, calificó de “ridículos” los señalamientos de Estados Unidos sobre el cártel de Los Soles, designado por el gobierno de Donald Trump como una organización terrorista.

El gobierno de Donald Trump no solo designó al cártel de Los Soles como terrorista, sino que también señaló que el presidente de Venezuela, Nicolás Maduro, es el principal líder de la organización criminal.

Nicolás Maduro, presidente de Venezuela (EFE)

Venezuela asegura que señalamientos de Estados Unidos sobre el cártel de Los Soles son “ridículos”

Ante los medios, Delcy Rodríguez, vicepresidenta ejecutiva de Venezuela, dijo que la decisión de Estados Unidos de designar al cártel de Los Soles como una organización terrorista, es totalmente “ridícula”.

“Ridículos, son unos ridículos (...) por eso van de fracaso en fracaso”. Delcy Rodríguez, vicepresidenta ejecutiva de Venezuela

La vicepresidenta ejecutiva de Venezuela aseguró que la lucha de Estados Unidos contra el narcotráfico en el Caribe y América Latina es “puro cuento”, pues si en verdad quisieran combatirlo, irían a Ecuador.

Delcy Rodríguez dijo que Venezuela nunca ha sido la productora ni traficante de drogas , pero hizo un claro señalamiento a Ecuador.

Donde, según ella, el narcotráfico está metido hasta la presidencia, cuyo cargo ocupa Daniel Noboa.