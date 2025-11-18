María Corina Machado, premio Nobel de la Paz, reapareció con un mensaje por la libertad de Venezuela.

“Ningún gobernante, facción o fuerza tiránica puede dictar lo que es nuestro por derecho: la libertad”. Maria Corina Machado

En su Manifiesto de Libertad, María Corina Machado asegura que Venezuela está en el “umbral de una nueva era” y que “el largo violento abuso de poder del régimen llega a su fin”.

María Corina Machado, quien ganó el Premio Nobel de la Paz 2025, dijo que la libertad no es un privilegio concedido por el gobierno.

María Corina Machado se pronuncia por la libertad tras acecho de Estados Unidos a Venezuela

Así lo dijo María Corina Machado en una carta y video publicados de manera digital en el marco en el que el presidente Donald Trump, de Estados Unidos, ha dejado abierta la puerta para dialogar con Nicolás Maduro.

Cabe recordar que en días recientes, Nicolas Maduro ha llamado a la paz y no a la guerra en medio del despliegue militar en el Caribe.

María Corina Machado: Faltan horas para el cambio de gobierno en Venezuela

Desde la clandestinidad, María Corina Machado publicó su Manifiesto de la Libertad el que recoge parte del programa de Gobierno de Edmundo Gonzalez Urrutia, quien fue candidato en las elecciones del 28 de julio de 2024 en lugar de ella.

María Corina Machado dijo que faltan horas para que se concrete el cambio de gobierno que se esperaba desde las elecciones pasadas.

Señaló que es deber de los venezolanos valientes alzar sus voces silenciadas y aclaró que no apelan al poder ni al privilegio sino a los derechos eternos.

“Estamos en el umbral de una nueva era…” Maria Corina Machado

Dijo que en la Venezuela renovada se garantizará el derecho a la propiedad y a recuperar lo que fue robado ya que la riqueza de Venezuela no se volverá a concentrar en manos de un solo poder centralizado.

También dijo que en esta nueva era se espera en retorno de millones de venezolanos forzados a huir de Venezuela regresará a la colaboración internacional.