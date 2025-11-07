Revelan que Nicolás Maduro dejaría el poder en Venezuela a cambio de amnistía de Estados Unidos.

En medio de las tensiones con Estados Unidos, se dio a conocer que Nicolás Maduro se encuentra dispuesto a dejar Venezuela siempre y cuando se le cumplan algunas demandas.

¿Nicolás Maduro está dispuesto a dimitir en Venezuela? Pediría amnistía de Estados Unidos

El medio The Atlantic dio a conocer que Nicolás Maduro se encuentra dispuesto a dejar el poder en Venezuela a cambio de la amnistía de Estados Unidos.

🇻🇪🇺🇸 | Nicolás Maduro está dispuesto a dimitir si Estados Unidos le garantiza la amnistía, retira la recompensa por su captura y le proporciona un exilio confortable. pic.twitter.com/fFvI5aHpmk — Alerta News 24 (@AlertaNews24) November 7, 2025

De acuerdo con el medio, Nicolás Maduro aceptaría abandonar Venezuela siempre y cuando Estados Unidos le cumpla ciertas condiciones entre las que se encuentran:

Inmunidad judicial

Se elimina las recompensas que pesan sobre él y su círculo más cercano

Le permiten exiliarse sin sobresaltos

Nicolás Maduro buscaría una salida negociada y garantías personales que le permitieran tener una vida tranquila.

The Atlantic consultó fuentes vinculadas al régimen de Caracas que le aseguraron que el presidente venezolano “ está dispuesto a contemplar una transición controlada si las circunstancias son favorables ”.

Una fuente que mantendría contacto con funcionarios de ambos gobiernos le habría confirmado al medio que “todo está sobre la mesa con Maduro”.

Sin embargo, esto se podría cumplir siempre y cuando que exista la suficiente presión y estímulos para que se desarrolle el desenlace pactado.

Nicolás Maduro, presidente de Venezuela, desafía a Estados Unidos y presume arsenal de misiles rusos (EFE)

Se incrementa la tensión entre Estados Unidos y Venezuela

Aunque Estados Unidos sigue incrementando la presencia militar en el Caribe, Donald Trump no tendría la intención de llevar la confrontación con Nicolás Maduro a su punto máximo.

Incluso analistas consultados por The Atlantic consideran que derrocar a Nicolás Maduro por la fuerza sería una estrategia arriesgada e imprevisible.

Sin embargo, algunos consideran que Nicolás Maduro no se entregaría por lo que Estados Unidos tendría que replantear sus acciones.

La presencia militar estadounidense se ha intensificado notablemente en las costas venezolanas.

Sin embargo, Estados Unidos han defendido sus acciones señalando que se tratan de operaciones de lucha contra el narcotráfico.

Aunque Estados Unidos no han confirmado un ataque militar a Venezuela, su presencia ha aumentado la tensión entre ambos países.