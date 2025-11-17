El presidente Donald Trump declaró ante prensa desde el Aeropuerto Internacional de Palm Beach en Florida que desde Venezuela buscan entablar una línea de diálogo.

Esto después de que el portaaviones más grande de los Estados Unidos, el USS Gerald R. Ford, llegara ya al mar Caribe en medio del despliegue militar en la región y el ataque a embarcaciones que supuestamente transportaba drogas en el océano Pacífico.

Cártel de los Soles será designada como organización terrorista extranjera

El Cártel de los Soles es una organización criminal que Washington ha relacionado con Nicolás Maduro.

Por su parte, el mandatario venezolano y su gobierno han negado categóricamente estos señalamientos por parte de Estados Unidos.

Nicolas Maduro, presidente de Venezuela (Juan BARRETO / AFP)

Horas antes del anuncio de Donald Trump en torno a posibles pláticas con Venezuela, el Departamento de Estado de Estados Unidos confirmó que le próximo 24 de noviembre designarán al Cartel de los Soles como organización terrorista extranjera.

De acuerdo con el mandatario estadounidense, esta designación permitiría, en el futuro, que Washington ataque los activos de Maduro o infraestructura dentro del territorio venezolano.

Sin embargo, aclaró que esta es una decisión que no se ha tomado aún, esto debido a que estarían en espera de que se entablen las primeras pláticas con Venezuela.

“Nos permite hacer eso, pero no hemos dicho que vamos a hacer eso, y podríamos discutir (con Venezuela)”. Donald Trump

Del mismo modo, Donald Trump no fijó una fecha para que estas conversaciones tengan lugar, pero se mostró abierto a hablar con quien sea necesario y “ver qué pasa”.