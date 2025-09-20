El abusador sexual confeso y líder de la Luz del Mundo, Naasón Joaquín García, fue trasladado y llegó a una prisión de Brooklyn, Nueva York, Estados Unidos.

El 10 de septiembre, el Departamento de Estado de Estados Unidos dio a conocer que Naasón Joaquin Garcia está acusado conspiración de crimen organizado y tráfico sexual infantil.

Dichos delitos habrían sido cometidos por Naasón Joaquín Garcia y otras cinco personas cuando dirigía la iglesia La Luz del Mundo, la cual ha defendido a quien fuera su líder pese a la confesión del mismo.

Naasón Joaquín García, líder de la Luz del Mundo llegó a prisión en Brooklyn

El líder de la Luz del Mundo, Naasón Joaquín Garcia, llegó al Centro Metropolitano de Detención de Brooklyn, en donde enfrentaría el proceso imputado por el Distrito Sur de Nueva York.

Esto se reveló por la ficha del Buró Federal de Prisiones de Estados Unidos de Naasón Joaquín Garcia, aunque no revela la fecha en la que el líder de la Luz del Mundo llegó al penal de Brooklyn.

Naasón Joaquín García fue trasladado a la prisión de Brooklyn desde una prisión en Chino, California, en donde cumplía condena y en la cual fue detenido el 10 de septiembre.

Según fuentes, la semana anterior Naasón Joaquin Garcia habría sido presentado ante un juez para el inicio de este segundo proceso judicial, sin embargo, el 23 de septiembre sería la lectura de sus cargos.