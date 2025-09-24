Las autoridades de Michoacán investigan los posibles nexos de 38 hombres detenidos en un campamento clandestino en Vista Hermosa con la iglesia La Luz del Mundo.

El grupo fue localizado en los límites entre Michoacán y Jalisco, una zona con presencia del Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG), tras una denuncia ciudadana anónima.

Detención de 38 personas en Vista Hermosa, una situación “totalmente atípica”

En entrevista con Carlos Loret de Mola, el secretario de Seguridad Pública de Michoacán calificó la situación como “totalmente atípica”.

Juan Carlos Oseguera Cortés informó que, aunque los detenidos manifestaron pertenecer a un grupo religioso, las autoridades no han encontrado hasta ahora ninguna identificación que los vincule directamente con la iglesia liderada por Naasón Joaquín García, quien se encuentra preso en Estados Unidos por abuso sexual infantil.

Las autoridades de Michoacán no descartan que los detenidos puedan estar vinculados a un grupo delictivo, a una secta religiosa, o incluso a ambas cosas simultáneamente.

La Fiscalía General de la República (FGR) está a cargo de la investigación y determinará las líneas a seguir.

Autoridades de Michoacán confirman que detenidos estaban en un centro de adiestramiento militar

El secretario de seguridad en Michoacán indicó que el hallazgo en el campamento refuerza la hipótesis de que se trataba de un centro de adiestramiento militar.

Al llegar, las fuerzas de seguridad —incluyendo la Guardia Civil, Guardia Nacional y el Ejército mexicano— descubrieron a los individuos realizando actividades de capacitación en el uso y manejo de armas.

Durante el operativo se decomisó un arma de fuego real de 9 mm con cartuchos útiles, así como cinco réplicas de armas largas y catorce de armas cortas, descritas por el secretario Oseguera como muy parecidas a las reales en peso y funcionamiento, utilizadas comúnmente para adiestrar a corporaciones militares y de seguridad.

También se encontraron cuchillos, una caja que simulaba ser una bomba casera, libretas y computadoras.

Entre los 38 detenidos en el centro de adiestramiento en Vista Hermosa hay: