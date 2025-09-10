Naasón Joaquín García, líder de la iglesia de La Luz del Mundo fue acusado en una corte de Nueva York de crimen organizado y tráfico sexual.

Las acusaciones sobre delitos sexuales contra Naasón Joaquín García incluyen la creación de fotos y videos de abuso sexual infantil.

Las autoridades de Estados Unidos señalaron que estos delitos se practicaron durante décadas por él y cinco personas más quienes explotaron su influencia al frente de la iglesia.

Naasón Joaquín García es señalado de abusos sexuales sistemáticos por décadas

Los señalamientos contra Naasón Joaquín García, de 56 años de edad, son por abusos sexuales sistemáticos contra niños y mujeres para gratificación sexual de él y su padre quien murió en 2014.

Actualmente Naasón Joaquín García cumple una pena de más de 16 años en una cárcel de California, Estados Unidos.

Cabe recordar que en 2022 se declaró culpable de dos cargos estatales en ese estado.

Influencia de Naasón Joaquín García continúa y piden no dudar de él

Su influencia como líder de La Luz del Mundo fue usada para cometer abusos sexuales contra niñas y mujeres jóvenes a quienes señalaba que mediante ello tendrían salvación.

En caso de negarse les señalaban que tendrían condenación eterna de la misma manera en la que se ha adoctrinado a sus seguidores señalando que no pueden dudar del llamado apóstol de Jesucristo.

Naasón Joaquín Guzmán sigue tendiendo cinco millones de seguidores en todo el mundo quienes lo consideraban el apóstol de Jesucristo.

Señalan a Naasón Joaquín García de impedir que víctimas lo acusen

En el caso, se señala que se han intentado destruir pruebas e impedir que las víctimas de abuso sexual hablen con las autoridades de Estados Unidos.

Su influencia también ha servido para presionar para que las víctimas firmen declaraciones falsas en las que han negado que ha que haya ocurrido abuso sexual.

El fiscal federal Jay Clayton ha señalado que Naasón Joaquín García y sus cómplices explotaron la fe de sus seguidores para aprovecharse de ellos, no solo desde su influencia religiosa sino también desde su poder financiero.