A Eva García de Joaquín, madre del líder de La Luz del Mundo, le fue negada una fianza por una jueza de Nueva York. La madre de Naasón Joaquín buscaba estar en arresto domiciliario en Estados Unidos.

Eva García de Joaquín enfrenta acusaciones de crimen organizado y tráfico sexual

Se ha reportado que una jueza de Nueva York le negó una fianza de 5 millones de dólares (89 millones 722 mil 500 pesos) a Eva García de Joaquín de 80 años de edad y madre de Naasón Joaquín, líder de La Luz del Mundo.

El 10 de septiembre de 2025, Eva García de Joaquín fue arrestada en California tras investigaciones por su participación en crimen organizado y tráfico sexual de menores de edad junto a su hijo Naasón Joaquín y otros miembros de la congregación.

Detenida la madre de Naasón Joaquín por ser parte de la red de tráfico sexual de la iglesia La Luz del Mundo (Especial)

La organización de La Luz del Mundo abusaba de menores de edad y se enriquecían mediante donativos de los feligreses, por lo que Eva García de Joaquín también se vio involucrada.

Los abogados de Eva García de Joaquín ofrecieron una fianza de 5 millones de dólares para que pudiera salir de la cárcel de Essex, Nueva Jersey y seguir en arresto domiciliario. Su principal argumento es que necesitaba atención médica especializada que no proporcionaba la prisión.

De acuerdo con sus abogados, en 2023 Eva García de Joaquín fue diagnosticada con Alzheimer; sin embargo, el fiscal de distrito, Jay Clayton aseguró que no era la primera persona de 80 años con dicha enfermedad en ser arrestada y la prisión tenía las medidas necesarias.

¿De qué se le acusa a Eva García de Joaquín, madre del líder de la Luz del Mundo?

La fianza de Eva García de Joaquín, madre del líder de La Luz del Mundo, fue negada ante la gravedad de sus acusaciones que incluyen crimen organizado y tráfico sexual de menores.

De acuerdo con las acusaciones hechas por el Departamento de Justicia de Estados Unidos, asegura que Eva García de Joaquín participó en abusos sexuales a menores junto con su esposo, Samuel Joaquín Flores.

También se revela que Eva García facilitó el abuso sexual de una niña de 9 años de edad, por parte de su esposo, Samuel Joaquín Flores en 1980; además de haber obligado a una adolescente de 16 años a participar en una orgía junto con el hombre en alguna parte de México.

Joaquín Flores estuvo al mando del culto de La Luz del Mundo durante 5 décadas hasta que murió en 2014.