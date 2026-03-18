Una juez federal de Estados Unidos fijó la fecha de juicio de quien fue el líder de La Luz del Mundo, Naasón Joaquín García: será el próximo 15 de marzo de 2027.

El proceso judicial también comenzará en contra de su madre, Eva García, así como un pastor, Joram Núñez, por las acusaciones de tráfico y explotación sexual de menores.

Naasón Joaquín: fijan fecha de juicio en Estados Unidos hasta 2027

La jueza federal de Nueva York, Loretta A. Preska, fijó la fecha de audiencia para Naasón Joaquín hasta el 15 de marzo de 2027, que constará con 18 miembros de jurado.

Los 18 integrantes del jurado para juicio de Naasón Joaquín ya comenzaron a elegirse, mientras tanto, el exlíder permanecerá en la prisión de máxima seguridad de Brooklyn.

Aunque no es la primera vez que Naasón Joaquín enfrenta un proceso penal, no había sido presentado ante jurado, por lo cual los fiscales presentarán evidencia de manera pública.

Se citarán a su vez testigos y víctimas del exlíder de La Luz del Mundo y sus familiares; de momento, se ha descartado llegar a cualquier posible acuerdo.

La Fiscalía de Estados Unidos ya dio a conocer que entregará más pruebas hasta que se realice el juicio, ya que el expediente consta de más de dos millones de documentos y archivos.

Naasón Joaquín: defensa tiene hasta el 25 de julio para desestimar cargos

El 10 de marzo se llevó a cabo una audiencia para dar inicio al proceso en contra de Naasón Joaquín, en el cual se declaró inocente.

Se fijó que la defensa de Naasón Joaquín tendrá hasta el 25 de julio para desestimar alguno de los cargos en contra del exlíder, así como realizar peticiones legales.

Previo al juicio, Naasón Joaquín deberá presentarse el 23 de septiembre en una audiencia oral con todos los involucrados y dar avance de la entrega de pruebas.

Y antes de eso, entre julio y septiembre se resolverá cualquier tipo de impugnación que Naasón Joaquín pueda presentar.