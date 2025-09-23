La Fiscalía General de Justicia del estado de Jalisco, informó que hasta el momento no hay ninguna denuncia presentada en contra del abusador sexual confeso y líder de la Luz del Mundo, Naasón Joaquín García.

Esto cobra notoriedad, toda vez que la iglesia de la Luz del Mundo fue fundada en 1926 en el estado de Jalisco por su entonces líder, Eusebio Joaquín González.

Actualmente, Naasón Joaquín García se encuentra recluido en una prisión de Brooklyn, Nueva York, en Estados Unidos, acusado de los delitos de conspiración de crimen organizado y tráfico sexual infantil.

Naasón Joaquín García, líder de La Luz del Mundo (Internet)

Fiscalía de Jalisco no tiene denuncias contra Naasón Joaquín García, líder de La Luz del Mundo

Fiscalía del estado de Jalisco informó que en dicha entidad no hay denuncias presentadas en contra de Naasón Joaquín García, pese a ser señalado de abuso sexual y tráfico de personas.

Asimismo, las autoridades de Jalisco habrían indicado que no existe una sola denuncia contra alguno de los líderes anteriores de la iglesia la Luz del Mundo por algún delito, desde su fundación en 1926 a la fecha.

Por tal motivo, la Fiscalía de Jalisco indicó que no se sigue ninguna carpeta de investigación en contra de Naasón Joaquín García, aunque en Estados Unidos se encuentre condenado a 16 años de cárcel por abuso sexual de menores.

Dicha sentencia podría aumentar, toda vez que existen casos abiertos en su contra, en la Corte federal de Nueva York.