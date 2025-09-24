Luego del operativo que dejó varias detenciones en Michoacán, salió a relucir el testimonio de una sobreviviente de la Luz del Mundo que rompió el silencio sobre lo que vivió bajo el yugo de Naasón Joaquín y su familia.

Se trata de Raquel Haifa, quien perteneció desde niña al culto. Según declaró, el modus operandi de la Luz del Mundo consiste en manipular versos bíblicos y deformar la palabra de Dios para ejercer poder sobre las familias.

Raquel Haifa recuerda con impotencia que varios niños de su familia fueron abusados sexualmente por varias generaciones de la familia Joaquín, bajo actos de manipulación.

“Te dicen que si no haces cierta cosa, te irás al infierno. Dos de mis familiares fueron víctimas de abuso por parte del abuelo de Joram Joaquin, Daniel Nuñez Fletes.

Secretario de Seguridad en Michoacán da los detalles de la detención de 38 personas; No se ha confirmado que pertenezcan a La Luz del Mundo

En entrevista para Radio Fórmula, el Secretario de Seguridad Pública en Michoacán, Juan Carlos Oseguera, detalló que recibieron una alerta por la presencia de un grupo armado en el municipio de Vista Hermosa.

Según precisó, en un camino de terracería fueron detenidos 38 personas que se identificaron como miembros de la Luz del Mundo, quienes al parecer recibían entrenamiento militar y se preparaban para el “final de los tiempos”.

El secretario Juan Carlos Oseguera precisó que a estas personas se les decomisaron:

Una pistola calibre .9 milímetros

19 réplicas de rifles de asalto y pistolas

Cuchillos

Equipo táctico y de radiocomunicación

Destacó que una persona de nacionalidad estadounidense se encuentra entre los detenidos, aunque aún se desconoce si este grupo colaboraba con facciones del crimen organizado o si incluso formaban parte de la Luz del Mundo.

Según comentó Juan Carlos Oseguera, no se encontraron identificaciones que los vincularan directamente con la mencionada Iglesia.

Se espera que las autoridades den más información al respecto en el transcurso de las horas.