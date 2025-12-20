Lula da Silva, presidente de Brasil, advirtió que podría desatar una crisis humanitaria si se concreta la intervención armada en Venezuela que estaría en planes de Estados Unidos.

"Una intervención armada en Venezuela sería una catástrofe humanitaria" Lula da Silva

Lula da Silva se pronuncia contra intervención armada de Estados Unidos en Venezuela

En medio de la presión de Estados Unidos contra Venezuela y las constantes amenazas y amagos de Donald Trump, el presidente de Brasil, Lula da Silva, se pronunció contra la posibilidad de que se concrete una intervención armada.

Así lo indicó el 20 de diciembre de 2025 durante su participación en la cumbre del Mercosur, durante la cual advirtió que una intervención militar representaría una auténtica catástrofe humanitaria.

DISCURSO NO MERCOSUL | "Intervenção armada na Venezuela seria catástrofe humanitária", ressalta @LulaOficial ao lado de presidentes em Cúpula de Chefes de Estado do Mercosul.



Lula ainda citou condenações pela tentativa de golpe de 8/1: "O Brasil acertou as contas com o passado". pic.twitter.com/lusAoXxt2U — CanalGov (@canalgov) December 20, 2025

El presidente brasileño señaló que América Latina debe mantenerse como zona de paz, subrayando que la región no puede aceptar la presencia militar de potencias internacionales en territorio sudamericano.

Ante el riesgo de que se concrete la intervención armada por parte de Estados Unidos, el mandatario brasileño acusó que los límites del derecho internacional se están poniendo bajo prueba.

Cabe resaltar que días atrás, Lula da Silva señaló que se deben conocer los verdaderos intereses detrás de la intervención estadounidense en el Caribe y de la amenaza de realizar ataques terrestres en Venezuela.

Lula da Silva sobre conflicto entre Estados Unidos y Venezuela (Eduardo Díaz / SDPnoticias )

Lula da Silva ofreció mediar conflicto entre Estados Unidos y Venezuela

Las previsiones de Lula da Silva sobre una posible crisis humanitaria en Venezuela de efectuarse la intervención armada por parte de Estados Unidos, se dieron tras su insistencia del riesgo que representa el conflicto.

Debido a ello, el jueves 18 de diciembre se ofreció como mediador entre sus homólogos Donald Trump y Nicolás Maduro, pues indicó que lo que menos se quiere es un conflicto armado en la región.

“Estoy pensando que antes de que llegue la Navidad, posiblemente tenga que volver a hablar con el presidente Trump para saber cómo podría Brasil contribuir para que tengamos un acuerdo diplomático y no una guerra fratricida” Lula Da Silva

Al señalar que buscaría que se lleve a cabo un encuentro para concretar las negociaciones antes de Navidad, el presidente de Brasil resaltó que su intención es contribuir a evitar un enfrentamiento directo.

De la misma forma, reveló que ya ha sostenido diálogos con el presidente venezolano,Nicolás Maduro, para saber cuál fue el tema que habló con Donald Trump en la conversación telefónica que mantuvo hace unas semanas.