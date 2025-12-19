La Organización de las Naciones Unidas (ONU) reveló que analizará el bloqueo petrolero a Venezuela durante una reunión programada para ello.

Esto luego de que el gobierno de Nicolás Maduro enviara una carta a la ONU para solicitar su intervención ante el bloqueo naval interpuesto por Estados Unidos.

ONU llama a reunión de emergencia por bloqueo petrolero a Venezuela

Hoy jueves 18 de diciembre, la ONU informó que sí anazalirá el bloqueo petrolero a Venezuela, convocando a una reunión de emergencia para esta situación.

De acuerdo con la agencia EFE, será el martes 23 de diciembre de 2025 cuando se lleve a cabo esta reunión, la cual fue convocada por el Consejo General de la ONU.

La solicitud de Venezuela habría sido aprobada por Misión Permanente de Eslovenia en la ONU, toda vez que su portador, Laura Miklic, señaló que la reunión de emergencia es derivado de las acciones que realiza dicha misión.

Se espera que durante dicha reunión de emergencia se lleve a cabo un análisis de la situación actual esta parte del Caribe, debido a que Estados Unidos aseguró que Venezuela se encontraba rodeada navalmente.

Esto con la intención de no permitir la salida ni el ingreso de buques petroleros a Venezuela, luego de que Donald Trump acuso a este país de robar campos petroleros.

La ONU podría anunciar medidas a tomar para una eventual resolución del conflicto, aunque hasta el momento no se revelaron los temas centrales que se analizarán durante la reunión.