El presidente de Brasil, Luiz Inácio Lula da Silva de 80 años de edad, se ha ofrecido como mediador entre Venezuela y Estados Unidos para “evitar un conflicto armado”.

Lula da Silva se dice “muy preocupado” por la crisis entre Venezuela y Estados Unidos

El presidente brasileño Luiz Inácio Lula da Silva, reveló a los periodistas que se siente “muy preocupado” entre el creciente conflicto entre Venezuela y Estados Unidos e incluso aseguró que ha hablado con Donald Trump asegurando que las cosas no se resolverían disparando, y era mejor sentarse a hablarlo en una mesa.

También dio a conocer que ha ofrecido la ayuda de Brasil para evitar un “conflicto armado en América Latina”, e incluso da Silva reveló que podría hablar nuevamente con Trump antes de Navidad para reforzar su oferta de “un acuerdo diplomático y uno una guerra” contra el régimen de Maduro.

“Estoy a disposición tanto de Venezuela como de Estados Unidos para contribuir a una solución pacífica en nuestro continente”.

Luiz Inácio Lula da Silva, presidente de Brasil

Pues cabe recordar que Donald Trump ha acusado de manera directa a Nicolás Maduro y su administración de liderar un cártel de narcotráfico, aunado a los ataques que Estados Unidos ha lanzado en contra de embarcaciones venezolanas con presuntas cargas de drogas.

También Estados Unidos desplegó militares frente a las costas de Venezuela y esta semana, Donald Trump declaró un bloqueo de “buques petroleros sancionados” hacia y desde Caracas.

“No puede tratarse solo de derrocar a Maduro. ¿Qué otros intereses desconocemos aún? Nadie dice nunca concretamente por qué es necesaria esta guerra”.

Luiz Inácio Lula da Silva, presidente de Brasil
Lula da Silva
Lula da Silva (André Borges / (EPA) EFE)