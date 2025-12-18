El presidente de Brasil, Luiz Inácio Lula da Silva de 80 años de edad, se ha ofrecido como mediador entre Venezuela y Estados Unidos para “evitar un conflicto armado”.

Lula da Silva se dice “muy preocupado” por la crisis entre Venezuela y Estados Unidos

El presidente brasileño Luiz Inácio Lula da Silva, reveló a los periodistas que se siente “muy preocupado” entre el creciente conflicto entre Venezuela y Estados Unidos e incluso aseguró que ha hablado con Donald Trump asegurando que las cosas no se resolverían disparando, y era mejor sentarse a hablarlo en una mesa.

También dio a conocer que ha ofrecido la ayuda de Brasil para evitar un “conflicto armado en América Latina”, e incluso da Silva reveló que podría hablar nuevamente con Trump antes de Navidad para reforzar su oferta de “un acuerdo diplomático y uno una guerra” contra el régimen de Maduro.

“Estoy a disposición tanto de Venezuela como de Estados Unidos para contribuir a una solución pacífica en nuestro continente”. Luiz Inácio Lula da Silva, presidente de Brasil

Pues cabe recordar que Donald Trump ha acusado de manera directa a Nicolás Maduro y su administración de liderar un cártel de narcotráfico, aunado a los ataques que Estados Unidos ha lanzado en contra de embarcaciones venezolanas con presuntas cargas de drogas.

También Estados Unidos desplegó militares frente a las costas de Venezuela y esta semana, Donald Trump declaró un bloqueo de “buques petroleros sancionados” hacia y desde Caracas.

“No puede tratarse solo de derrocar a Maduro. ¿Qué otros intereses desconocemos aún? Nadie dice nunca concretamente por qué es necesaria esta guerra”. Luiz Inácio Lula da Silva, presidente de Brasil