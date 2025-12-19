El presidente Donald Trump insiste en sus dichos contra Venezuela y ahora el mandatario sostuvo que no está dejando fuera la posibilidad de una guerra.

Luego de que Donald Trump arremetió contra Venezuela por el bloqueo de petróleo que sale del país Latinoamericano, sostuvo acciones sobre esta decisión.

Donald Trump asegura que una guerra con Venezuela no está descartada

El mandatario de Estados Unidos, Donald Trump, sostiene que sus dichos contra Venezuela por sus buques de petróleo y su supuesta alianza con el narcotráfico, siguen firmes y no descarta ni la guerra.

En una entrevista dada a NBC News, el presidente de Estados Unidos negó que no esté pensando en la guerra contra Venezuela.

Con un rotundo “no lo descarto, no” seguido de un “no lo hablo” fue lo que Donald Trump dejó ver que dentro de las posibilidades sí está ir contra el gobierno de Nicolás Maduro en Venezuela.

Nicolás Maduro (Cuartoscuro / Presidencia)

Donald Trump insiste en incautar petrolero de Venezuela

El presidente de Estados Unidos no descarta que pueda llegar a una guerra con Venezuela e insistió que la incautación de petróleo seguirá tal como lo dijo el 16 de diciembre.

Donald Trump puso sobre un hilo que exista un “cronograma” para los navegantes petroleros, asegurando que eso dependerá de qué “tan insensato” es el comportamiento de Venezuela para navegar cerca de su territorio.

Por otra parte, Donald Trump aseguró que Nicolás Maduro, el presidente de Venezuela, conoce bien “lo que quiero, él lo sabe mejor que nadie” sin ahondar más en sus objetivos.