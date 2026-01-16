La presidenta encargada de Venezuela, Delcy Rodríguez, es una de las funcionarias que fue incluida en la lista de sanciones que elaboró el gobierno de Estados Unidos desde el 2013.

De acuerdo con reportes, las autoridades estadounidenses realizaron dicho listado desde que Nicolás Maduro asumió la presidencia de Venezuela, por lo que en él se incluye a su círculo cercano.

Delcy Rodríguez aparece en la lista de sanciones de Estados Unidos contra funcionarios de Venezuela

La Oficina de Control de Activos Extranjeros (OFAC) del Departamento del Tesoro del gobierno de Estados Unidos, tiene en la mira a la presidenta encargada de Venezuela, Decly Rodríguez.

Al menos así lo aseguran medios que reportan que las autoridades de Estados Unidos, cuentan con una lista de sanciones en la que figuran unos 120 altos funcionarios de Venezuela.

La información publicada por el diario Milenio, establece que en la lista negra de cercanos a Nicolás Maduro, aparecen además de Delcy Rodríguez, diversos mandos de distintas áreas:

Generales del ejército

Secretarios de Estado

Burócratas

Policías

Militares

Al ser incluidos en el listado, la OFAC establece que a dichas personas se les bloquea con el fin de evitar que realicen operaciones financieras y comerciales con ciudadanos y empresas de Estados Unidos.

Es decir que la presidenta que asumió el cargo ante la captura de Maduro, cuenta con una fuerte restricción que implica la congelación de sus bienes dentro del territorio estadounidense.

Delcy Rodríguez (Pedro Pardo / AFP)

Estados Unidos ha sancionado a otros funcionarios

Además de Delcy Rodríguez, Estados Unidos habría incluido en su lista de sanciones contra funcionarios de Venezuela, a unos 120 perfiles, entre los que hay otras figuras de relevancia:

Jorge Rodríguez, presidente de la Asamblea Nacional de Venezuela, señalado por actos de corrupción

Vladimir Padrino López, ministro de la Defensa acusado de respaldar la represión estatal

Nicolás Maduro Guerra, hijo del expresidente Nicolás Maduro por acusaciones de narcotráfico

Freddy Bernal, exministro de Agricultura Urbana acusado de nexos con las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (FARC)

Además, se refiere que las autoridades de Estados Unidos incluyeron en la lista negra no solo a personas, sino a organismos como la Dirección General de Contrainteligencia Militar (DGCIM).

La dependencia, se explica, es señalada de cometer actos de tortura, pues se cita el caso específico de la muerte del capitán de corbeta, Rafael Acosta Arévalo, militar que detenido en 2019.