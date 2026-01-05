Nicolás Maduro Guerra es el único hijo biológico de Nicolás Maduro y al haber sido parte de la Asamblea Constituyente de 2017, además por otros señalamientos como corrupción, es objetivo de Estados Unidos.

Actualmente es diputado en la Asamblea de Venezuela por Partido Socialista Unido de Venezuela (PSUV). Te contamos más:

¿Quién es Nicolás Maduro Guerra?

Nicolás Madruro Guerra es el único hijo biológico de Nicolás Maduro Moros, producto de su relación con Adriana Guerra. Nació en 1991 pero sus padres se separaron en 1994.

Posteriormente, Nicolás Maduro asumió como padrastro de los hijos de Cilia Flores: Walter, Yoswal y Yosser Gavidia Flores.

¿Qué edad tiene Nicolás Maduro Guerra?

Nicolás Maduro Guerra tiene 25 años de edad al haber nacido el 21 de junio de 1990.

¿Quién es la esposa de Nicolás Maduro Guerra?

Nicolás Maduro Guerra tiene como pareja a Grysel Torres, de quien no se sabe mucho, solo que proviene de una familia vinculada al chavismo.

¿Qué signo zodiacal es Nicolás Maduro Guerra?

Nicolás Maduro Guerra es de signo zodiacal cáncer al haber nacido un 21 de junio. Este signo de agua se caracteriza por ser intuitivo y emocional.

¿Cuántos hijos tiene Nicolás Maduro Guerra?

Nicolás Maduro Guerra y Grysell Torres tienen dos hijas.

¿Qué estudió Nicolás Maduro Guerra?

Durante su infancia, Nicolás Maduro Guerra mostró interés por la música y participó como flautista en el Sistema Nacional de Orquestas entre 1998 y 2004.

Se graduó del Liceo Urbaneja Acheipohl y después estudió Economía en la Universidad Nacional Experimental Politécnica de la Fuerza Armada Bolivariana (UNEFA).

¿En qué ha trabajado Nicolás Maduro Guerra?

Nicolás Maduro Guerra inició a trabajar en cargos públicos desde muy joven. En 2013, a sus 23 años, fue jefe del Cuerpo de Inspectores Especiales de la Presidencia.

Un año después coordinó la Escuela Nacional de Cine y fue delegado del Partido Socialista de Venezuela (PSUV) en la parroquia El Valle, en Caracas, Venezuela.

E 2017 fue electo miembro de la Asamblea Nacional Constituyente, lo que le valió ser sancionado por Estados Unidos, aunado a señalamientos de corrupción.

En 2020 obtuvo un escaño en la Asamblea Nacional por el estado de La Guaira, Venezuela.

Otros cargos políticos han sido en temas de Juventud y Asuntos Religiosos del PSUV.

Nicolás Maduro Guerra anuncia que está bien tras captura de su papá

Nicolás Maduro Guerra, hijo de Nicolás Maduro, anunció que está bien y tranquilo tras el secuestro de su padre por parte de Estados Unidos.

“Estamos bien, estamos tranquilos. Nos van a ver en la calle, nos van a ver al lado de este pueblo, nos van a ver levantando las banderas de la dignidad. Y nos quieren ver débiles, no nos van a ver débiles” Nicolás Maduro Guerra

Nicolás Maduro Guerra también es objetivo de Estados Unidos, no obstante, no fue detenido en la operación de Estados Unidos la madrugada del 3 de enero.

En el audio de Nicolás Maduro Guerra este domingo 4 de enero, hizo un llamado a la movilización además de asegurar que su familia está firme y dura.