En entrevista para Fox News, la líder opositora, María Corina Machado, acusó a la actual presidenta interina de Venezuela, Delcy Rodríguez, de ser comunista y de no representar los intereses del pueblo.

“Efectivamente, es una comunista [...] ella no representa al pueblo de Venezuela ni a las fuerzas del Estado” María Corina Machado

En la misma cadena, María Corina Machado dijo confiar en que será elegida como la primera presidenta en Venezuela en cuanto llegue “el momento adecuado” para ocupar el cargo.

Lo anterior, a pesar de que el propio Donald Trump ha limitado su apoyo a María Corina Machado, quien, en su opinión, no cuenta con el respeto del pueblo ni de las fuerzas venezolanas.

🎥 María Corina Machado, sobre Delcy Rodríguez: "Efectivamente, es una comunista. Es la principal aliada y representante de los regímenes ruso, chino e iraní, pero ella no representa al pueblo de Venezuela ni a las fuerzas del Estado"

María Corina Machado confía en tomar el lugar de Delcy Rodríguez como presidenta de Venezuela

Un día después de reunirse con Donald Trump, María Corina Machado declaró en televisión nacional que, además de comunista, Delcy Rodríguez sirve al régimen ruso, chino y de los iraníes.

Por lo anterior, dijo estar “profundamente convencida” de que en Venezuela habrá un cambio de régimen; no obstante, señaló que no hay una fecha definida para que sean convocadas elecciones.

“No voy a adelantarme a poner fechas, calendarios, porque sería una irresponsabilidad, el 2 de enero quién habría pensado que estaríamos tan cerca de iniciar esta fase” María Corina Machado

En respuesta a las declaraciones de María Corina Machado, la presidenta interina Delcy Rodríguez afirmó que si algún día tuviera que viajar a Estados Unidos, lo haría “de pie y no arrastrada” como la líder opositora.

El comentario de Delcy Rodríguez habría sido una referencia a la entrega de la medalla del Premio Nobel de la Paz por parte de María Corina Machado a Donald Trump, gesto que fue calificado como un intento desesperado por ganar su simpatía política.