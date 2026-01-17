Según fuentes en anonimato para Reuters, revelaron que Estados Unidos mantuvo contactos con el ministro del Interior de Venezuela, Diosdado Cabello antes de la captura del presidente, Nicolás Maduro.

Dichos contactos con Diosdado Cabello y funcionarios del gobierno de los Estados Unidos, habrían sucedido meses atrás de la operación contra Maduro, en las conversaciones al ministro del Interior de Venezuela se le habría advertido que no usará los servicios de seguridad o los partidarios militantes para atacar a la oposición del país.

Mismos servicios de seguridad de Venezuela, que incluye los servicios de inteligencia, la policía y las fuerzas armadas, y que han permanecido prácticamente intactos tras la captura de Maduro del 3 de enero.

Asimismo, en este contacto con Diosdado Cabello se abordaron las sanciones que Estados Unidos le ha impuesto y la acusación a la que se enfrenta.

Diosdado Cabello, Ministro de Relaciones Interiores, Justicia y Paz de Venezuela (Ig: @dcabellor)

Estados Unidos mantuvo el contacto con Diosdado Cabello tras captura de Maduro

Las fuentes también revelaron que los funcionarios de Estados Unidos y Diosdado Cabello mantuvieron contacto tras la captura del presidente de Venezuela, Nicolás Maduro.

Pues tanto las conversaciones pasadas como las que se sostuvieron después de capturar a Maduros con el ministro del Interior de Venezuela, Diosdado Cabello han sido fundamentales para el gobierno de Estados Unidos.

Ya que en un panorama, el gobierno de Estados Unidos ha controlado la situación, sin embargo Diosdado Cabello podría desatar un caos en Venezuela si decidiera a atacar con las fuerzas que controla.