La presidenta interina Delcy Rodríguez anunció el viernes 16 de enero un nuevo cambio dentro del gobierno de Venezuela, lo que derivó en la remoción de Álex Saab.

De acuerdo con Delcy Rodríguez, la decisión para la destitución de Álex Saab se debe a que fusionará los ministerios de Poder Popular de Industrias y Producción Nacional -del cual era titular- y el de Comercio Nacional.

Delcy Rodríguez designa a Luis Antonio Villegas para nueva tarea del gobierno de Venezuela

A través de un mensaje publicado en redes sociales, Delcy Rodríguez dio a conocer la remoción de Álex Saab tras fusionar el ministerio que este dirigía.

Delcy Rodríguez reconoció que se trata de “carteras importantes para el avance económico” de Venezuela, principal razón para fortalecer su administración.

En este sentido, la presidenta interina anunció a quien será el encargado de administrar la nueva instancia que saldrá de la fusión de los ministerios de Poder Popular de Industrias y Producción Nacional y el de Comercio Nacional.

De acuerdo con Delcy Rodríguez, esta nueva tarea del gobierno de Venezuela estará dirigida por Luis Antonio Villegas, quien hasta el momento se desempeñaba como titular del ministerio de Comercio.

De manera puntual esta nueva encomienda llevará el nombre de Ministro del Poder Popular de Industrias y Comercio Nacional , el cual formalmente inició funciones desde el viernes 16 de enero de 2026.